宜蘭就業職訓開始報名 教學員開船到龜山島

2017-02-22 11:50

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣106年度失業者就業職訓，即日起開始報名，有中餐料理技能、飲料調理、烘焙西點蛋糕、烘焙麵包、美容等證照輔導班，今年還新增了動力小船駕駛訓練班，由蘭陽技術學院負責培訓，將教導學員在梅花湖、冬山河等景點開船導覽，還教學員開船到龜山島。

宜蘭縣政府辦理今年度的失業者就業職訓，開設六種課程，共有七個班，每班招收三十人，總經費約六百萬元，勞工處指出，只要年滿十五歲，有就業意願的民眾即可報名，有投保過失業保險，不用負擔訓練費用，結訓後培訓單位也會負責輔導就業。

勞工處長黃玲娜表示，今年首度請蘭陽技術學院，開設動力小船駕駛訓練班，除了教學員們在冬山河、梅花湖等知名景點開船，也有海上駕駛課程，學員將有機會自己開船到龜山島，並學習導覽縣內知名景點，課程還包含水上急救相關課程，民眾如欲報名，可電洽職訓專線03-9252945。