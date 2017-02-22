旅遊產品新規範不公？業者：台灣觀巴也應下架

業者質疑，觀光局自己輔導業者推出的台灣觀巴旅遊路線，以上述標準來說就有多條需下架或改善。（資料照，記者甘芝萁攝）

2017-02-22 11:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕週末開始就是228連續假期，觀光局昨日與相關業者開會檢視國旅產品，訂定國內旅遊產品安全管理規範。認定台北出發往武陵農場、阿里山、觀霧、花蓮等地一日遊，因使用車輛時間長或路況不一，產品風險高應予下架；旅遊產品行程規劃以遊覽車為交通工具，每位駕駛行駛平面道路每日以不超過300公里、含山區道路不超200公里為原則。業者質疑，觀光局自己輔導業者推出的台灣觀巴旅遊路線，以上述標準來說就有多條需下架或改善；公路總局拜託國光客運疏運武陵櫻花季，同樣也是從台北出發前往武陵農場一日遊，難道同樣路線使用客運或其他車輛，只要不是使用遊覽車就都可以繼續上路嗎？

武陵櫻花季每年都吸引大批遊客前往，101年塞車潮從中124路口塞到快到大同鄉，綿延13公里左右，民眾多要在車上塞7至8小時才能進入農場；公路總局為疏運每年大批前往，102年推動武陵農場疏運計畫以來，大幅提升當地賞櫻遊玩品質。不過現在觀光局將台北搭車一日遊往返武陵認為車輛時間長，旅遊產品需要下架，櫻花季期間每日載運2000人從台北往返武陵農場1日遊的國光客運，走的行程與一般旅行社並無差異，難道觀光局認定的標準只有遊覽車而非行程與司機工時。對此，公路總局回應，針對國光、首都客運武陵行程的駕車時間，台北所跟台中所還在查證，預計下午能夠確定有無違反汽車運輸業管理規則；但如果真的取消疏運管制措施，難道要走回頭路，再回到以前塞車賞櫻，民眾都疲勞駕駛的情況。

觀光局輔導且稱為優質的台灣觀巴旅遊行程，現在上網站查詢，都還能看見台北出發到花蓮太魯閣峽谷一日遊、台北出發武陵農場紓壓賞櫻之旅一日遊等產品，行程時間動輒也都要到11小時。有旅遊業者表示，觀光局都只先檢討別人，台灣觀巴也有類似行程都未檢視。

觀光局副局長張錫聰回應，觀光局昨日與各單位開會討論是針對旅遊產品行程，沒有區分使用什麼車輛，台灣觀巴方面也會去了解他們的行程，要確保標準一致性。觀光局官員表示，國光客運那個部分需要再查，昨天也有一些業者在反映，因為國光的路線與旅行商品有點類似，今天會去跟國光客運了解情況，但原則上還是朝昨天訂定的原則去處理，業者還是應該做一些調整。