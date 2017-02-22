進口車被疑2次施工？ 業者︰尋官方機構做公證

黃先生上午由台灣消費者權益發展協會陪同，到車行提出質疑。（記者王榮祥攝）

2017-02-22 11:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕黃先生花了近300萬元購買1部INFINITI進口休旅車，交車幾天後卻發現數處缺陷？包括板金局部粗糙如砂紙般、車頂縫細有白漆殘留等！懷疑有2次施工（二次烤漆）？！曾向車商反映，感覺對方回應消極，上午由台灣消費者權益發展協會陪同到車行提出質疑，希望業者給合理交代。

業者方面則回應，曾與車主溝通但無具體共識，建議找第三方公證單位、如高市府消費者服務中心申請調解，再協調雙方都認可的鑑定單位檢查後，若真有問題，公司願負責處理。

黃先生指出，因為家裡第2位小寶寶誕生，考量許久後決定購買這款高單價進口車，不料車子開回家沒幾天，在洗車過程中竟發現車身好幾個地方摸起來不一樣，感覺像砂紙般粗糙，後車頂尤其明顯。

此外，車頂縫細有不明白漆殘留，車身一邊的前後門板金不太對稱，花了快300萬元買到這種車，感覺不可思議。

消費者協會認為，該瑕疵疑似污染後未清除、又立刻上漆，有2次施工嫌疑，不解高單價進口車怎會出現這種情況；協會當場希望能進車行內找新車比對，但車行婉拒。

業者代表裕昌CS顧關中心主任王博羲說明，車子從進口到港口配送過程中，難免都會有點污染物，交車前都有整備動作（清理外表、非烤漆），確認沒問題後才交車（車主簽名）﹔針對車主質疑有2次烤漆？經向總公司查證，確認無此程序。

王博羲指出，公司內部有鑑定單位，若有問題可再做鑑定報告給車主，但車主拒絕；公司也釋出善意，在保障期間若有瑕疵就恢復到完整，車主也不願意。

裕昌也已行文車主，建議向高市消費者服務中心申請調解，由官方公證與裁處，並從中協調出雙方都能認可的鑑定單位或機構，若經此單位鑑定確認有瑕疵，公司會負責處理。