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零星飄雨 嘉義2座水庫仍難解渴

嘉義地區今早降下甘霖，蘭潭水庫進帳有限。（記者丁偉杰攝）

2017-02-22  11:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地區今天早上雖然降下甘霖，可惜雨勢不大，嘉義氣象站統計，上午8點至9點間，嘉義市及嘉義縣番路大湖、中埔、布袋等地落下的雨量僅有0.5毫米。對於供應嘉義地區民生用水的蘭潭、仁義潭水庫幾乎沒有助益，水公司第五區管理處表示，水利署水情會議決定，明日起嘉義地區水情燈號轉為稍緊的綠燈，呼籲民眾節約用水。

嘉義氣象站表示，受鋒面通過影響，嘉義地區今早8點開始降雨，不過零星陣雨到了晚上會趨於緩和，預估嘉義地區明天白天仍有短暫陣雨的機會。

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  • 蘭潭水庫缺水危機未解除。（記者丁偉杰攝）

    蘭潭水庫缺水危機未解除。（記者丁偉杰攝）

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