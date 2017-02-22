美國人最喜歡國家 加拿大第1 台灣排進前10

蓋洛普民意測驗中心於20日公布一份民調，結果發現美國人最喜歡的國家是加拿大，台灣排名第7。（駐美代表處提供）

2017-02-22 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕蓋洛普民意測驗中心（Gallup）於20日公布一份民調，民調主要想分析美國人對外國的觀感，結果發現美國人最喜歡的國家是加拿大，台灣排名第7，北韓則在21個國家中墊底，成為美國人最不喜歡的國家。

該份民調於2月1日至5日之間訪問1035名美國成年人，讓他們以「非常喜歡」、「喜歡」、「沒有意見」、「不喜歡」、「很不喜歡」5個選項來評分21個國家。民調顯示，美國人最喜歡的國家前5名依序是加拿大（92％）、英國（91％）、日本（85％）、法國（83％）和德國（82％），台灣則排名第7名。

排名第1的加拿大，有92％的美國人表示「非常喜歡」、「喜歡」，8％的人表示「不喜歡」、「很不喜歡」。至於台灣方面，有73％的美國人表示「非常喜歡」、「喜歡」，19％表示「不喜歡」、「很不喜歡」，8％的人表示「沒有意見」。

排名第13名的中國，有50％的美國人表示「非常喜歡」、「喜歡」，48％的人表示「不喜歡」、「很不喜歡」，2％的人表示「沒有意見」。另外，在21個國家中排名墊底的是北韓，只有11％美國人喜歡，86％不喜歡，伊朗以12％排名倒數第2，倒數第3至5名則分別是敘利亞、阿富汗和伊拉克。

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