張國煒組新機隊拚今年起飛？聶國維：還要等2年
2017-02-22 11:36
張國煒表示一定會在今年成立新的航空公司，但長榮航空前發言人聶國維指出，達成飛航條件則需要主管機關核定，大概需要2年的時間，所以能不能飛並不是今年內可以決定的。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕週刊揭露長榮航空前董事長張國煒將籌組新機隊，張國煒也強調一定會在今年成立新的航空公司。長榮航空前發言人聶國維指出，目前公司正在籌備階段，達成飛航條件則需要主管機關核定，大概需要2年的時間，所以可不可以飛並不是今年之內可以決定的事。
根據《聯合報》報導，聶國維受訪時表示，公司可不可以飛並不是今年內可以決定的事情，況且買飛機也沒那麼快，最快也要2年，而法規有5階段，目前第1階段都還沒送件，聶國維也指出：「張國煒所提的內容還不成熟。」
張國煒表示，公司規劃購買或租借10架全新飛機，初期航線以東南亞區域市場為主，初期營運資金則以自有資金為主。對此，聶國維指出，基於民航局法規限制，必須要找合作夥伴，但他並未說明合作夥伴是以何種方式進行。
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