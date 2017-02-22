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壯觀！船艙熊熊冒火 台南佳里金唐殿燒王船

金唐殿上午送王，燒王船。（記者楊金城攝）

2017-02-22  11:11

〔記者楊金城／台南報導〕國定三級古蹟佳里金唐殿丁酉蕭壠香科五朝王醮重頭戲「送王」（燒王船），今天上午8點登場，重達7公噸的王船，由信眾以人力拖行至1.3公里外的王船地，信眾捐獻的添載包達1.1萬包，破了歷年香科紀錄，上午10點48分千歲爺選擇吉時從船艙中起火，3年1科的醮典圓滿落幕。

丁酉香科的王船長約23台尺、寬約8台尺、船桅高約25台尺，在千歲爺神轎和宋江等陣頭簇擁下，今天早上8點王船從金唐殿前的王船廠出發，在佳里市區陸上行舟，大批信眾隨行，沿路商家、住戶設香案參拜，十分熱鬧。

王船以2條大繩用人力拖行，時速大約2公里，由大主會首王永華、大主醮首郭銘雄分持鋤頭、大茶壺，沿路灑水為王船開水路，約8點45分抵達王船地時，拖行王船底部的輪子突然卡住，再花半小時排除故障後才再拖至就定位，信眾合力為王船添載和堆疊如小山丘的金紙山。

金唐殿主委、蕭壠香科會長余榮和說，千歲爺指示這次香科只要6330包添載包，但信眾響應熱烈，添載包總數最高達1.1萬包，創下歷屆香科新紀錄。添載包內有米油鹽豆柴，米酒、食物等船上生活用品全搬上王船。

王船坐在金紙山上，到了上午10點48分，王船從船艙中段冒出火光，8分鐘後，熊熊大火就包覆整個船身。燒王船後將在謝燈篙儀式後圓醮，功德圓滿，期待3年後香科再會。

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天兵天將和祭祀物品、添載包等搬上王船。（記者楊金城攝）

王船抵達王船地就位。（記者楊金城攝）

大主會首王永華（右）拿鋤頭、大主醮首郭銘雄（左）拿水壺為王船開水路。（記者楊金城攝）

紙糊神將上船。（記者楊金城攝）

王船用人力拖行。（記者楊金城攝）

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