離職遭索賠59萬 呂秋遠力挺學生：「這一定要吉」

2017-02-22 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕兩名餐旅系大學生在台中永采烘焙實習期間，因每日工時長達14小時，不僅沒有加班費，且期間不斷被老闆辱罵，因此決定在1月離職。未料兩人被業者指控無故離職，與另外兩名離職廚師遭店家求償59萬。律師呂秋遠在臉書上力挺學生，強調「這家店，掰了，這一定要吉（即「告」，網路用字）的。學生們，加油吧！」

呂秋遠在臉書上寫到，「對於這樣的老闆，用簡訊的方式請求離職實在不好，應該要用提告的方式。」他指出，老闆的行為已涉及偽造文書和違反多項勞基法。

呂秋遠列出多項基本法律常識，包括老闆在公開場合辱罵員工，即涉犯公然侮辱；未經員工同意，代替、擅改打卡紀錄，即涉及偽造文書；在3個月至1年的工作時間內，員工離職需10天前通知，但如遭老闆重大侮辱，可立刻離職且不需通知。

他還提到，老闆透過各種名義苛扣薪水的行為，雖然在勞資同意的情況下或許能夠成立，但法院仍會依合理性判斷，且不能以直接扣薪方式處理，必須先發放薪水後，根據契約規定到法院提告，勝訴才可領取。

呂秋遠提到，此案中的公司積欠加班費，以及辱罵學生的精神撫慰金，實習生可向公司求償。他也提醒學校進行建教合作時，應善盡審核責任，並在最後強調，「或許老闆提告只是為了嚇死孩子，但不知道甚麼叫做適得其反。這家店，掰了，這一定要吉的。學生們，加油吧！」