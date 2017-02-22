受東北風影響 19縣市發布強風特報

2017-02-22 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受到鋒面逐漸接近影響，各地今降雨機率高，中部以北地區有短暫陣雨。氣象局今日上午10時30分，除了台北市、南投縣、嘉義市外的19縣市發布陸上強風特報。

氣象局表示，明天（23日）東北風增強，下午起台灣各地及綠島、蘭與、澎湖、金門、馬祖空曠地區，與鄰近海域將有8至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，提醒民眾、海上航行與作業船隻須多加留意防範。