| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
UCC咖啡濾掛式咖啡 糖包竟在核災區製造 檢調約談完 新北市地政局副局長竟自殺了！
 首頁 > 生活

學長姊分享讀書與生涯規劃 東山國中生：很受用

2017-02-22  10:48

［記者王涵平／台南報導］為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姊返校分享讀書經驗與生涯規劃，學生都覺得獲益良多。

刻板印象認為偏鄉的孩子學業能力低落，東山國中希望透過學生的努力加上方法，讓孩子的學習更有成就感，因此邀請就讀清華大學、台灣師範大學、空軍官校的學長返校，分享讀書方法及國中時期的生涯規劃。

校方規劃3天的早上各15分鐘 ，學生先聆聽學長姊一路走來的心得，鄭尹碩等在校生都覺得多少有幫助，學長姊也現場與學弟妹互動分享想法。

東山國中教務主任林美珍認為，分享的效果比預期得好，畢竟學長姊與在校生年齡相差只有5到6歲，而做為老師的只能引進資源，引導孩子如何調整方向盤，如何駕駛自己的人生，讓自己的人生更順利。

廣告
  • 為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姐返校分享讀書經驗與生涯規劃，學生都覺得獲益良多。（記者王涵平攝）

    為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姐返校分享讀書經驗與生涯規劃，學生都覺得獲益良多。（記者王涵平攝）

  • 為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姐返校分享讀書經驗與生涯規劃，並頒發優良校友感謝狀。（記者王涵平攝）

    為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姐返校分享讀書經驗與生涯規劃，並頒發優良校友感謝狀。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：學長姊分享讀書與生涯規劃 東山國中生：很受用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.