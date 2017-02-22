學長姊分享讀書與生涯規劃 東山國中生：很受用

2017-02-22 10:48

［記者王涵平／台南報導］為了讓偏鄉學生有更多成長刺激，東山國中邀請學長姊返校分享讀書經驗與生涯規劃，學生都覺得獲益良多。

刻板印象認為偏鄉的孩子學業能力低落，東山國中希望透過學生的努力加上方法，讓孩子的學習更有成就感，因此邀請就讀清華大學、台灣師範大學、空軍官校的學長返校，分享讀書方法及國中時期的生涯規劃。

校方規劃3天的早上各15分鐘 ，學生先聆聽學長姊一路走來的心得，鄭尹碩等在校生都覺得多少有幫助，學長姊也現場與學弟妹互動分享想法。

東山國中教務主任林美珍認為，分享的效果比預期得好，畢竟學長姊與在校生年齡相差只有5到6歲，而做為老師的只能引進資源，引導孩子如何調整方向盤，如何駕駛自己的人生，讓自己的人生更順利。