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大馬路上被調戲 單車女孩決定這樣報仇...

2017-02-22  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子在路上騎單車時，遭廂型車司機言語騷擾，憤怒的她決定不吞忍，追上去且二話不說將對方的後照鏡硬生生拔下，這讓後方錄下整個過程的機車騎士忍不住大讚「罪有應得」。

從影片中可以看到，機車騎士行駛在倫敦的一處路口時，一台箱型車忽朝左方一名女單車騎士撇去，駕駛接著大聲嚷嚷「嘿，想要我的電話號碼嗎」。女騎士揮手要他離開，並拍打對方的後照鏡，司機又說「別這樣，這不是淑女該有的行為」、「你是月經來了嗎？」、「給你我的電話，我們去喝一杯」，隨即揚長而去。

女騎士似乎嚥不下這口氣，尾隨約4、5個路口後，趁著箱型車臨停路邊之際，使勁全力將箱型車的右後照鏡硬扯下來，這讓後方的騎士忍不住讚嘆，騎到廂型車旁對車內的人說，「這是你們應得的，你們這群敗類。」

許多網友大聲叫好，留言表示，「幹得好！女孩」、「這個故事告訴我們，開口前先用用自己的腦袋」、「也許這些人下次這麼做之前，會先好好思考今天的遭遇。」

相關影片取自「Melissa Chapman」YouTube

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  • 英國一名單車女騎士，在馬路上遭他人言語騷擾。（圖片擷取自「Melissa Chapman」YouTube）

    英國一名單車女騎士，在馬路上遭他人言語騷擾。（圖片擷取自「Melissa Chapman」YouTube）

  • 憤怒的她將對方的後照鏡拔下，過程全被後方騎士拍下。（圖片擷取自「Melissa Chapman」YouTube）

    憤怒的她將對方的後照鏡拔下，過程全被後方騎士拍下。（圖片擷取自「Melissa Chapman」YouTube）

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相關關鍵字： 單車 後照鏡 性騷擾 英國 調戲
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