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苗縣明德水庫降雨量僅1米 伺機人工增雨

苗栗縣明德水庫水位，明顯下降。（記者張勳騰攝）

2017-02-22  10:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣水情吃緊，頭屋鄉明德水庫水位直直落，今天清晨苗栗地區降雨，但明德水庫監測的降雨量不到1毫米，惟氣象團隊的評估，今天上午11點的天候狀況，適合人工增雨，水庫工作站已準備就緒。

苗栗農田水利會明德工作站表示，目前水庫水位56.97 公尺，有效蓄水量718萬噸、蓄水率56％，今天早上的降雨量有限，難以紓解旱象。

水庫工作站人員說，依據氣象團隊的評估，早上11點的雲層狀況，適合進行人工增雨，已做好相關的前置作業，屆時將施放4支氯化鈣劑。

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  • 苗栗農田水利會明德工作站人員，進行人工增雨施放氯化鈣焰劑前置作業。（記者張勳騰攝）

    苗栗農田水利會明德工作站人員，進行人工增雨施放氯化鈣焰劑前置作業。（記者張勳騰攝）

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