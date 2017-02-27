天生配戴放大片？澳洲動物園誕生4隻松鼠猴 萌樣大眼超吸睛
2017-02-27 16:44
澳洲動物園新誕生的松鼠猴寶寶，萌樣引話題。（圖擷取自ZooBorns）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲塔龍加動物園近日誕生了4隻松鼠猴寶寶，眼睛有神黑亮的小松鼠猴，趴在媽媽背上，也引起全世界網友熱議，直呼實在太可愛了。
▲猴寶寶趴在母猴背上，萌樣吸引民眾觀看。（圖擷取自ZooBorns）
《ZooBorns》報導，塔龍加動物園靈長類動物工作人員表示，小松鼠猴的誕生是個令人激動的時刻，目前園內共有17隻玻利維亞松鼠猴，雖然這種松鼠猴目前沒有瀕危危機，但牠們面臨棲息地流失和非法寵物貿易的危險。
▲松鼠猴體型嬌小，不具有攻擊性，不少動物園都引進了松鼠猴與遊客直接互動。（圖擷取自ZooBorns）
4隻小松鼠猴最大的是去年12月20日出生，最小的則是今年1月10日出生。工作人員也發現松鼠猴中已有一些「姨媽」開始擔任媽媽的工作，年輕的雌猴會幫忙照顧新生猴，分享母親技能，對雌猴未來生育大有幫助。
▲園區的母猴也紛紛幫忙照顧這4隻新猴子，也算是對未生產母猴的一種母性訓練。（圖擷取自ZooBorns）
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園方表示目前共有17隻松鼠猴，新生猴寶寶則有4隻。（圖擷取自ZooBorns）
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