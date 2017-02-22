中部以北天氣不穩！彭啟明：明起降溫、濕冷

彭啟明說，這波鋒面在今明兩天通過台灣，雨勢以中部以北為主，南部也有些機會，而週四開始，後面冷空氣逐步報到。（圖擷取自彭啟明臉書）

2017-02-22 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面前緣將接近中北部，明天起將降溫，且轉濕冷！

氣象達人彭啟明在臉書表示，鋒面前緣的雲系已接近北部，今天中部以北是多雲偶陣雨的天氣型態，今天到明天上半天，是這道鋒面雲系通過台灣的時間，各地天氣都較不穩定，容易有偶陣雨，或是些微春雷發生的現象，但中部以北有些水氣、北風，會有時涼時暖現象，白天高溫，雲量多寡會差異頗大，有些地方會悶熱，如果下雨又會變涼，北部小區域的落差會很明顯。

彭啟明說，這波鋒面在今明兩天通過台灣，雨勢以中部以北為主，南部也有些機會，而週四開始，後面冷空氣逐步報到，會由北往南延伸，南部時間點會晚一些，北部溫度下滑的差異會很明顯，這波低溫最低點會落在週五、六，可能空曠地區跌到11至13度。

彭啟明說，當鋒面在週四晚間通過後，冷空氣南下，週四、五期間，可以說是高山比較容易下雪的時間，後面就要看水氣的變化，通常在台灣下雪是很局部的現象，尤其高山地區，一個山頭山尾，反差會頗大。接下來週日之後，轉為東北季風型的天氣，溫度會稍微回溫1至2度，東北部容易雲量較多有些迎風面雨勢。