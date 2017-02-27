嫉妒 OUT！別讓小任性打壞情侶關係
2017-02-27 16:35
老是忌妒破壞了伴侶間的關係？國外網站《pairedlife》教你如何維繫良好關係。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕談戀愛時常為維持一段關係，有時會吃醋嫉妒，國外網站《pairedlife》就提醒情侶們，絕對不要為了以下這些情況，成為了另一半的負擔，也教你如何避免猜忌吃醋，當個貼心的另一半。
1.提醒自己嫉妒會毀滅這段關係
嫉妒可能會讓你深陷在恐懼、沒安全感、偏執當中，最壞的情形更可能導致你們分手，時時提醒自己不該嫉妒另一半身邊的人事物。
2.另一半充滿魅力，讓你沒安全感
當你的另一半是個充滿魅力的人，不管是長相或是散發出的內在光芒，都遠遠蓋過你或讓你安全感盡失時，你更應該更有自信，別讓人覺得你配不上他，或是漸行漸遠。
▲如果你的伴侶長得像彭于晏一樣充滿魅力，那你更應該要增進自己。（資料照，記者賀靜賢攝）
3.一產生不信任時應該馬上溝通解決
當一有嫌隙時，千萬不要一天拖過一天，應該好好坐下來討論並理性溝通解決問題，最後再給對方一個溫暖的擁抱，讓不信任徹底消除。
4.當你的伴侶有異性朋友
不管是男生或女生，有異性朋友都是很正常的事，不應該隨便懷疑或質疑對方劈腿，但你如果覺得自己不是毫無根據，那就和伴侶談談，解決心中的疑惑。
▲伴侶有異性閨密就生氣？但你要知道他們認識得比你更久。圖為藝人李佳穎（左）與李國毅（右）。（圖擷取自李佳穎臉書）
5.老是停不了嫉妒的任性
如果你老是停不下來懷疑對方，或總是和伴侶談完還是沒辦法解決問題，不妨找一個你和伴侶共同信任的朋友聊聊吧。特別提醒，這位朋友要是一個能特別信任的，不要找個日後來嘲笑你的。
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