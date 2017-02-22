蓄水量剩一半 寶二水庫今早啟動人工增雨
2017-02-22 09:12
水利署今天上午8點30分，已在寶二水庫實施人工增雨。（水利署提供）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕春雨不足，經濟部水利署把握鋒面接近的機會，在今天上午8點30分於寶二水庫實施人工增雨，希望能增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。
新北板新、林口、桃園、新竹等四地區，預定3月1日起轉為「黃燈」，並實施第一階段夜間減壓限水，水利署今天上午8點前，已在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫整備完成，俟有天候條件，即刻啟動增雨作業。目前寶二水庫已在上午8點30分，實施人工增雨燃燒器，也是寶二水庫在今年第一次施行。
供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，蓄水量百分比只剩51％左右，水庫旁的卵石堤岸露出大半。
水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，把握任何機會，實施人工增雨，來增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程。
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