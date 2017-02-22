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濕冷天氣將連續5天 吳德榮：北市低溫下探14度

前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，明天大陸冷氣團南下，濕冷的天氣將持續5天，屆時台北市低溫可能下探14度。（圖截自氣象局）

2017-02-22  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，受到鋒面接近影響，今天（22日）各地降雨機率增高，中部以北地區有短暫陣雨。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，明天（23日）大陸冷氣團南下，濕冷的天氣將持續5天，屆時台北市低溫可能下探14度。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫道，最新模式模擬顯示，明天鋒面及大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，濕冷天氣將連續5天，週五至下週一（24至27日）日、夜的氣溫皆低，整天濕冷，中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率。

貼文還寫到，23日晚上至25日，台北市的最低溫約可降至14度左右，中部以北沿海空曠地區低溫約在12度左右。26、27日僅回升1度，天氣持續濕冷，台北市的低溫約在15度左右，中部以北沿海空曠地區的最低氣溫則仍在13、14度左右。

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  • 吳德榮貼文寫到，明天鋒面及大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，濕冷天氣將連續5天。（資料照）

    吳德榮貼文寫到，明天鋒面及大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，濕冷天氣將連續5天。（資料照）

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