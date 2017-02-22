02/22 各報重點新聞一覽
交通部觀光局檢討一日遊工作超時問題，要求每位駕駛行駛平面道路每日限駛三百公里，含山區道路不超過兩百公里。（資料照）
自由時報
一日遊限駛300公里 遊覽車業者反彈
交通部觀光局昨檢討國內「一日遊」行程，考量台北出發前往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等行程的時間與路況有一定風險，這些行程商品應先下架，只要符合了有接替駕駛、每位駕駛每日限駛三百公里等安全標準，才能出團，廿四日前就會全面實施。
清泉崗基地赫見27包毒品 2千多官兵驗尿
空軍清泉崗基地驚傳毒品現蹤！空軍昨表示，基地幹部前日巡場時，發現數小包白色不明粉末及吸食器一支，立即通報台中憲兵隊調查、協助化驗，同時對基地全體官兵驗尿。經憲兵隊初步化驗結果，這批不明粉末疑為安非他命及Ｋ他命等兩種毒品。國防部長馮世寬獲悉後「至表重視」，要求總督察長室會同軍醫、法律部門組專案小組調查，查有不法一律嚴辦。
新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
春雨不足已造成數個地區用水持續拉警報！水利署昨天宣布，目前供水情勢最嚴峻的包括新北板新、林口、桃園、新竹四地，三月一日起水情燈號將轉為代表第一階段限水的「黃燈」，將實施夜間減壓供水、減供農業用水等措施。
蘋果日報
惡老闆竟求償59萬
太黑心！國立高雄餐旅大學西餐廚藝系三年級兩名女學生，去年七月到台中永采烘焙坊實習，每天工時達十四小時，兩人不堪體力負荷，今年一月間辭職，豈料業者指兩人未依合約在三周前告知，向兩人及另兩名離職廚師各求償五十九萬元；台中市議員張耀中昨要求勞工局嚴懲無良僱主。勞工局初步認定業者違反《勞基法》將開罰二至一百萬元，今將調解雙方勞資糾紛。
通車前一周 機捷鋼軌 驚見裂10公分
機場捷運正式通車前一周，林口站到山鼻站間鋼軌道岔和鋼軌界接處竟出現寬0.2到0.5公分、長10多公分的裂縫，所幸未出現恐致出軌的斷裂現象。桃捷公司昨指，上周六巡軌發現上述問題後，急採魚尾鈑夾固定，昨晚進場斷電全面更換整組5公尺長的道岔和鋼軌，不影響行車和正式通車。但專家指該裂縫恐已出現一段時間、若整個斷裂最嚴重恐出軌；民眾則批材料品質恐有問題，不敢搭機捷了。
聯合報
空軍清泉崗赫見27包毒 不分官階全體驗尿查
空軍清泉崗基地幹部前天在行政區的機場跑道與塔台間馬路，發現廿七包不明粉末塑膠夾鏈袋，初步檢驗是安非他命，將追查是否有人在軍中販毒或有集體吸毒。國防部長馮世寬要求成立專案小組調查，基地內約一千七百名官兵全體驗尿，軍方表示不管官階高低，絕對徹查到底。
桃、竹、林口、板新 下月起一階限水
水情吃緊，水利署昨天決定將新竹、桃園、林口、新北板新地區轉為一階限水黃燈，下月起實施夜間（23：00-07：00）減壓供水。行政院長林全昨天在立法院答詢表示，今年下雨量較少，短期內大家要有節水的心理準備，長期來看，行政院有特別預算做規畫。
中國時報
兄弟桃猿 調漲熱區票價450元→500元
一例一休制上路後，確定觀看中華職棒中信兄弟、桃猿隊的主場比賽變貴了！中信兄弟、桃猿隊決定將最受歡迎的「熱區」常態化，今年球季假日比賽兩隊的「熱區」票價調漲50元，從450元漲到500元、漲幅1成1，再創史上新高。
過勞一日遊行程下架!
蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，讓國旅一日遊司機過勞問題浮現，昨觀光局邀集各單位及旅遊業者檢討一日遊後宣布，往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等一日遊行程，因駕駛時數長，路況風險不一應下架，違者將被開罰1萬到5萬元。
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