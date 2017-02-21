禁宰禁運業者損失 農委會補償具體規劃出爐

禁宰禁運政策讓不少養雞業叫苦。（資料照，記者楊金城攝）

2017-02-21 22:51

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對禁宰禁運7天，包括養禽場、運輸業者以及屠宰場等相關業者的損失補償，農委會具體規劃今天已出爐。

針對屠宰場部分，防檢局將以屠宰場在去年同期的7天、白肉雞以外的禽種屠宰衛生檢查隻數作為基準，給予補助，並要求業者不得以禁宰為由扣減員工薪資，預估屠宰場部分的補償費用約1千3百萬元。

養禽場的補償，則以禁宰禁運令前一天、2月16日的拍賣價加上7天的飼料費，和2月24日解禁後的2週、也就是3月10日前，飼主將家禽送往屠宰場賣到的拍賣價相比，如果禁宰後的拍賣價低於禁宰前的拍賣價加飼料費，則將由農委會補足差額。

根據中央畜產會的資料，2月16日紅羽土雞的批發價每台斤45.7元、黑羽土雞每台斤50元、肉鵝每台斤74元、正番鴨每台斤52元、土番鴨每台斤45元、火雞每台斤75元、鴕鳥69元。

防檢局目前也已估算各種禽類「正常應屠宰週齡的當週每日每隻飼料平均消耗量」，紅羽土雞73公克、黑羽土雞64公克、烏骨雞132公克、番鴨270公克、北京鴨270公克、土番鴨250公克、鵝282公克、公火雞648公克、母火雞444公克。接下來將再由中央畜產會請相關協會提供飼料價格，進行估算。

至於運輸業者的損失補償部分，畜牧處則表示，目前尚未接獲業者反映，且禁宰禁運期間未正常運輸屠宰的家禽，解禁後仍需運輸，因此評估後應不需補償。