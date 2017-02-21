防禽流感 金門大學獨厚教師研究室？
2017-02-21 23:24
金門大學的屋瓦上，可見鴿子蠢蠢欲動（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學防範禽流感，在教師研究室陽台加裝防鳥網，女學生要求宿舍比照架設，卻被認為有妨礙逃生之虞；金大今天改口，強調會盡快完成訪價，逐步進行規劃、建置。
高原性禽流感引發關注，與金門一水之隔的廈門也傳出不少案例；寒假結束，金大女同學返回宿舍，發現陽台留下大片被鴿鳥「轟炸」的屎糞，擔心疫病上身，難免心驚膽跳。
除了網上社群發言，一名女同學出面指陳，上學期就曾向校方反映，女生宿舍常遭「糞襲」，希望校方加裝鳥網，得到的答覆卻是「妨礙逃生和美觀」，令人難以接受。另名男同學不平指出，如果有礙逃生，教師研究室為何可以架設，「難道老師的命不值錢」、「根本是大小眼」。
金大學務長顏郁芳表示，為防鴿子進入宿舍冷氣孔可能引起衛生疑慮，已在1月底裝置鐵網，另在校園公共空間、鴿子常出現的地方，加設防鳥網；此外，針對學生住宿空間的私人陽台，校方已提供口罩、手套、消毒衛生用品，供學生自主維護居住空間衛生。
有同學在臉書留言，鳥糞的問題早在「與校長有約」就承諾過，但就是「眼不見為淨的概念」、「這是有沒有心從根本預防起」。
金門大學教師研究室陽台架有防鳥網，鴿子遠觀、不得其門而入。（記者吳正庭攝）
金大女生宿舍未裝防鳥網，陽台遭鳥糞「轟炸」。（讀者提供）
寒假結束，金大女生宿舍陽台遭鳥糞「轟炸」的慘狀。（讀者提供）
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