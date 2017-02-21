因應H5N6禽流感 墾丁禽鳥死亡不敢大意
墾丁是候鳥過境熱區。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕H5N6禽流感在台疫情日趨嚴重，位在候鳥、雁鴨過境熱區的墾丁國家公園，僅出現一起撞擊行政大樓的禽鳥死亡並已送驗，各園區及環頸雉復育區目前沒有候鳥死亡屍體，但墾管處不敢大意，要求各站點發現任何禽鳥屍體必須回報。
「撞死的翠翼鳩，為求謹慎仍送驗。」墾管處保育課表示，這隻今天撞上行政中心大樓死亡的翠翼鳩，除可能不小心撞上，也不排除是病毒感染造成，目前正值禽流感警戒期，通報屏東家畜疾病防治所後，仍將鳥屍送農委會釐清。
除了這隻撞擊死亡的翠翼鳩，墾丁國家公園龍鑾潭、社頂、貓鼻頭等候鳥過境區域，目前都沒有鳥類異常死亡通報，墾管處也要求各站區人員，發現鳥類屍體必須著完整裝備撿拾，立即通報並送驗。
雖然恆春半島沒有大規模家禽園區，墾丁地區卻有珍貴的環頸雉復育鳥舍，鳥舍目前有架設鐵網，還有細目的網具包圍，堪稱「天羅地網」防護，原本一季一次的例行消毒，也提升為一週一次因應禽流感疫情。
墾管處處長劉培東指出，H5N6禽流感發生後，墾管處就通令所屬單位提高警覺，雖然墾丁是候鳥、雁鴨過境熱區，但目前正值候鳥由南北返季節，應不致於與疫情發酵的縣市交互感染，但仍提醒民眾針對異常死亡鳥禽即刻通報。
屏縣環保局也針對公園及濕地等候鳥類易群聚停留之場址環境執行消毒作業，目前規劃中山公園、千禧公園、復興公園、萬年溪二岸、海豐濕地及運動公園等常有民眾休閒運動，但又有鳥類群聚停留之周遭環境進行全面性環境消毒，同時派員宣導民眾不要餵食禽鳥，避免造成環境之髒亂，並預先防範藉由鳥類帶菌之傳染。
撞上墾管處大樓死亡的翠翼鳩已送驗。（記者蔡宗憲翻攝）
墾管處要求各站區人員宣導禽流感防範。（記者蔡宗憲攝）
屏縣環保局也針對公園及濕地等候鳥類易群聚停留之場址環境執行消毒作業。（記者蔡宗憲攝）
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