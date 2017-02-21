洗刷污染霄裡溪惡名 友達、華映廢水零排放
鄭文燦視察友達公司「水資源教育館」。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天視察龍潭區友達、華映公司的廢水全回收處理情況，還參訪友達新建置的「水資源教育館」，對於兩家公司達成廢水零排放目標的已逾一年，他肯定兩公司能善盡社會責任，讓代表清淨水域的指標魚種如今在霄裡溪的數量已有增加，顯示河川水質及生態環境已逐步改善，也落實「綠色行動」的標竿。
過去10幾年，友達、華映兩大面板廠排放工業的廢水曾排入霄裡溪，引發新竹縣民、新埔鎮民及環保團體的強烈抗爭，經環保署協調，由桃園市及新竹縣組成聯合監督小組，於前年12月底共同監督友達、華映公司36個月工程改造的執行進度，並朝向廢水全回收、無製程廢水排放的願景推動。
鄭文燦表示，封管這1年多來，桃、竹兩地環保局不定期稽查霄裡溪與其支流排水的事業及轄內水質監測，如今霄裡溪的水質導電度、氨氮及總磷已下降，輕度污染水域的指標魚種如台灣石魚賓、台灣鬚鱲的數量也增加，顯示河川水質及生態環境已漸趨改善。
他說，面板業是高耗水產業，友達公司用水占桃園市工業用水1.3％，是標準的用水大戶，為能達到廢水全回收、無製程廢水排放目標，友達公司設置「廢水全回收零排放系統」，總經費達11億元，透過生物薄膜過濾回收、電透析等技術，讓工業用水經處理後可回收利用，達到零排放目標，也讓水資源充分利用。
友達的水資源教育館一旦取得環境教育設施場所認證通過後，可以成為桃園市學生科普教育、環境教育的場所。
華映公司採用包括熱交換技術及特殊合成金屬，將廢水多次處理，提升廢水回收率，將污水變為清水，使水資源獲得充分運用，鄭文燦肯定達成減廢、循環、再利用的典範，未來華映公司若將廠區申請為環境教育園區，市府樂觀其成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 9週大的胎兒好安靜？ 醫生PO畫面讓媽媽們都笑了
- 周比蒼拒付喪葬費 還嗆家屬「騙子」
- 台中饗食天堂花壽司 含菌數複驗仍超標
- 中正大學生著手繪製「薪資地圖」 揭違法店家
- 久旱不雨 南埔圳隧道百年來首度斷水
- 經典賽Live》胡金龍、蔣智賢建功 台灣4：2勝古巴
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 商城變住商大樓 竹北人抗議
- 杉林社區推獨角仙生態 農村再生吸客
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 搶養生館18000 一毛沒花就被逮
- 〈廢核救家園〉福島核一收拾6年 反應爐測到530西弗
- 川普親信 密會烏克蘭反對派要角
- 劉亞仁罹骨瘤恐免役 卻秒接新戲被嗆爆
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 經典賽》古巴球員超愛來台灣 瘋狂大採購
- 同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆
- 《甘味》災難升級 「巧苓」坐輪椅遭狂砸2簍白菜
- 人妻主播得第一 用地獄料理回饋大家
- 〈Nene的異想花園〉如果
- 狂粉手頭緊 忍痛割愛「偶像見面會空氣」
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 中國祭反恐措施 新疆車輛強制安裝定位系統
- NBA》「像我與一分錢一樣」 俠客直言魏、杜缺溝通
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 美商會看台經濟 有改善不夠快
- 台古教頭有默契 都想闖首輪
- 寶齡攜手韓廠 強攻腎藥市場
- 【閱讀小說】 李紀／逆旅 － 下
- 合演空拋灌籃 魏、杜另類和解
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 學者︰修半套 會有更多台紙案
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 威力彩頭獎連2摃
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 自由廣場》失竊的世代 談台灣母語
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 自由廣場》宜蘭首次「縣政危機」
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 美F22部署澳洲 劍指中國
標題：洗刷污染霄裡溪惡名 友達、華映廢水零排放
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email