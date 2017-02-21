洗刷污染霄裡溪惡名 友達、華映廢水零排放

鄭文燦視察友達公司「水資源教育館」。（記者李容萍攝）

2017-02-21 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天視察龍潭區友達、華映公司的廢水全回收處理情況，還參訪友達新建置的「水資源教育館」，對於兩家公司達成廢水零排放目標的已逾一年，他肯定兩公司能善盡社會責任，讓代表清淨水域的指標魚種如今在霄裡溪的數量已有增加，顯示河川水質及生態環境已逐步改善，也落實「綠色行動」的標竿。

過去10幾年，友達、華映兩大面板廠排放工業的廢水曾排入霄裡溪，引發新竹縣民、新埔鎮民及環保團體的強烈抗爭，經環保署協調，由桃園市及新竹縣組成聯合監督小組，於前年12月底共同監督友達、華映公司36個月工程改造的執行進度，並朝向廢水全回收、無製程廢水排放的願景推動。

鄭文燦表示，封管這1年多來，桃、竹兩地環保局不定期稽查霄裡溪與其支流排水的事業及轄內水質監測，如今霄裡溪的水質導電度、氨氮及總磷已下降，輕度污染水域的指標魚種如台灣石魚賓、台灣鬚鱲的數量也增加，顯示河川水質及生態環境已漸趨改善。

他說，面板業是高耗水產業，友達公司用水占桃園市工業用水1.3％，是標準的用水大戶，為能達到廢水全回收、無製程廢水排放目標，友達公司設置「廢水全回收零排放系統」，總經費達11億元，透過生物薄膜過濾回收、電透析等技術，讓工業用水經處理後可回收利用，達到零排放目標，也讓水資源充分利用。

友達的水資源教育館一旦取得環境教育設施場所認證通過後，可以成為桃園市學生科普教育、環境教育的場所。

華映公司採用包括熱交換技術及特殊合成金屬，將廢水多次處理，提升廢水回收率，將污水變為清水，使水資源獲得充分運用，鄭文燦肯定達成減廢、循環、再利用的典範，未來華映公司若將廠區申請為環境教育園區，市府樂觀其成。