| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

洗刷污染霄裡溪惡名 友達、華映廢水零排放

鄭文燦視察友達公司「水資源教育館」。（記者李容萍攝）

2017-02-21  22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天視察龍潭區友達、華映公司的廢水全回收處理情況，還參訪友達新建置的「水資源教育館」，對於兩家公司達成廢水零排放目標的已逾一年，他肯定兩公司能善盡社會責任，讓代表清淨水域的指標魚種如今在霄裡溪的數量已有增加，顯示河川水質及生態環境已逐步改善，也落實「綠色行動」的標竿。

過去10幾年，友達、華映兩大面板廠排放工業的廢水曾排入霄裡溪，引發新竹縣民、新埔鎮民及環保團體的強烈抗爭，經環保署協調，由桃園市及新竹縣組成聯合監督小組，於前年12月底共同監督友達、華映公司36個月工程改造的執行進度，並朝向廢水全回收、無製程廢水排放的願景推動。

鄭文燦表示，封管這1年多來，桃、竹兩地環保局不定期稽查霄裡溪與其支流排水的事業及轄內水質監測，如今霄裡溪的水質導電度、氨氮及總磷已下降，輕度污染水域的指標魚種如台灣石魚賓、台灣鬚鱲的數量也增加，顯示河川水質及生態環境已漸趨改善。

他說，面板業是高耗水產業，友達公司用水占桃園市工業用水1.3％，是標準的用水大戶，為能達到廢水全回收、無製程廢水排放目標，友達公司設置「廢水全回收零排放系統」，總經費達11億元，透過生物薄膜過濾回收、電透析等技術，讓工業用水經處理後可回收利用，達到零排放目標，也讓水資源充分利用。

友達的水資源教育館一旦取得環境教育設施場所認證通過後，可以成為桃園市學生科普教育、環境教育的場所。

華映公司採用包括熱交換技術及特殊合成金屬，將廢水多次處理，提升廢水回收率，將污水變為清水，使水資源獲得充分運用，鄭文燦肯定達成減廢、循環、再利用的典範，未來華映公司若將廠區申請為環境教育園區，市府樂觀其成。

廣告
  • 鄭文燦視察華映公司廢水零排放情形。（記者李容萍攝）

    鄭文燦視察華映公司廢水零排放情形。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：洗刷污染霄裡溪惡名 友達、華映廢水零排放


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.