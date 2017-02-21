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楊振寧、姚期智入籍中國 中研院：不影響院士資格

2017-02-21  22:52

〔記者吳柏緯／台北報導〕曾獲得諾貝爾物理學獎的中研院院士楊振寧於去年底放棄美國籍，歸化成為中國籍。中研院今表示，國籍轉換並不會影響院士資格，且院士頭銜屬終生名譽，因此不會收回或撤除。

楊振寧與物理學家李政道於1957年共同獲頒諾貝爾物理學獎，兩人並於隔年獲選為當選第2屆中研院士。

外界關注國籍轉換是否會造成院士資格喪失？中研院祕書長施明哲表示，院士是終生的榮譽頭銜，以表揚卓越研究貢獻的學者，且選拔是不分國籍、地區，只要是優秀的華人學者經推薦並由兩年一度的院士會議投票通過，都有機會成為中研院院士。目前兩百多名院士中，除了中華民國籍外，也有新加坡籍、美國籍等地院士，因此不會因國籍轉換而使院士頭銜受到影響。

根據中央研究院組織法規定，於專業學術領域，有特殊著作、發明或貢獻者，經學術單位、研究機關推薦，或院士、評議員5人以上之提名，可送評議會審查，審查通過方可成為候選人。候選人經院士會議投票通過，始為中研院院士。根據規定，各組均有提名、入選的名額限制，由評議會制定。

此外，中研院院士也因居住地而被分為本國、國外與中國三組，目前中國院士除了楊振寧外，尚有10人，其中也包含這次一同放棄美國籍而歸化中國的姚期智。

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  • 曾獲得諾貝爾物理學獎的中研院院士楊振寧於去年底放棄美國籍，歸化成為中國籍。（資料照，記者廖振輝攝）

    曾獲得諾貝爾物理學獎的中研院院士楊振寧於去年底放棄美國籍，歸化成為中國籍。（資料照，記者廖振輝攝）

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