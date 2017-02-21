手指卡住怎辦？ 他拍影片「緊張示範」如何拔出
2017-02-21 23:12
有網友指出，他因一時貪玩將手指插入麻繩的中心孔中，沒想到抽出來時，竟將麻繩中心的紙捲筒一同抽出，還拔不下來。（圖擷取自批踢踢笨版）
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在批踢踢笨版PO文指出，他在昨（21）日前往賣場購物，因一時貪玩將手指插入商品麻繩的中心孔中，沒想到抽出來時，竟將麻繩中心的紙捲筒一同抽出，還拔不下來；就有專業的鄉民出來認真示範，當遇到手指插進環狀物，卻無法抽出來時，該如何「正確拔出」。
這名網友表示，當時看到一個麻繩商品，一時興起便將手指插入麻繩中心孔把玩，待至滿足後欲將手指抽出，沒想到麻繩與其中心的紙捲筒竟然就因此分離了，還「完美地Fit他的中指」，重複試了幾次插入後再抽出，仍無法將紙捲筒取下，因感到疼痛且羞恥之餘，只好遮遮掩掩地挺著中指、帶著麻繩前往結帳。他還笨點十足地補充道：「還以為手指會壞死呢。」
對此，就有一名專業的鄉民回文分享，「為什麼常常指頭容易插進環狀物，卻很難拔出來」，他指出，通常卡住是因為第3節指節的肉受到摩擦力影響，被拉扯成堆並卡在第2、3節指節的關節上，因此，若要解決很簡單就是「把指節的皮膚往手掌方向拉緊」，不需要上油，也不需要其他工具。
他還拍攝影片分享教學，表示第一次拍片很緊張，還笑稱文章會爆是因為影片裡的「喘息聲」，希望幫助更多卡住的人；不少鄉民大推看笨版長知識，還紛紛留下逗趣的回應：「指節系！」、「店員表示：為什麼我看到一堆人在麻繩區」、「太感謝你了！這樣以後就可以放心地手賤了！」、「專業…喘息聲真的好明顯」、「再補一個小知識，手指是沒有肌肉der~只有肌腱喔」
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