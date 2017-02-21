收容所太擠 可憐毛小孩站著打瞌睡不敢睡
2017-02-21 22:29
推廣動物保護協會祕書長劉盈如在個人臉書貼文，表示在收容所內犬隻因空間不足不敢亂動，只能站著打瞌睡。（取材劉盈如臉書）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市推廣動物保護協會祕書長劉盈如在個人臉書，貼出桃園市新屋動物收容所C34欄位的照片與影片，指出犬隻收容空間不足，讓個性敏感、易緊張的狗，跟其他5隻犬隻同欄收容時，根本不敢移動腳步、進食，甚至只能站著打瞌睡，無法入眠，點出這正是「零撲殺」政策上路後的新屋收容所真相。
劉盈如說，影片中最瘦的小黃待在遠處，像這樣的狗「不會立即死亡，但會被折磨到死」，每逢下午3點工作人員準備餵飯，遠遠聞到飼料香，整間犬舍已經開始暴動，震耳欲聾的狗叫聲，騷動著每一個不安穩的靈魂，下一秒，牠們無預警的開始打起來，濺了一鼻子血」，每一隻狗原本都是親人的個性，但在密集收容的環境下，「為了生存，牠們只能弱肉強食」。
劉盈如說，根據「動物收容處所設置組織準則」，每隻狗應要有5平方米的空間（大約1張半的榻榻米），而C34這籠共塞了6隻中大型犬，每隻狗分不到3分之1張榻榻米的面積，「這是牠們到死之前的活動空間」。
桃園市政府動物保護防疫處長陳英豪表示，經清查收容所內發現仍有空欄，將請收容所做改善，調整收容犬隻的空間密度，讓動物有更適宜的生活空間。
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