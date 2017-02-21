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香蕉價格維持高檔 1根賣到20元

2017-02-21  22:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕香蕉價格從去年11月起節節高漲，嘉義縣香蕉主要產地中埔、竹崎2地收購價維持115至118元高檔，有蕉農擔心，高貴蕉價可能維持至5月，屆時量多價跌，擔心上演崩盤戲碼。

嘉義縣政府農業處統計，縣境香蕉種植面積2812公頃，比去年同期多260公頃，去年梅姬風災被害程度達6成，處長林良懋說，將宣導農民調整產期，避免損失。

竹崎鄉零售市場水果攤商楊明峰說，香蕉每台斤依等級分為69元、85元，以賣相佳蕉計價，平均每根20元；民雄鄉則有攤商賣的南投蕉，昨天每斤75元，今天因量少漲至83元，比每斤69元的哈密瓜還要「蕉」貴。

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  • 中埔鄉蕉農於梅姬風災後種植的香蕉才剛要吐蕉，目前產量青黃不接。（記者曾迺強攝）

    中埔鄉蕉農於梅姬風災後種植的香蕉才剛要吐蕉，目前產量青黃不接。（記者曾迺強攝）

  • 蕉價維持高檔，嘉縣民雄鄉有攤商賣的南投蕉，昨天每斤75元，今天因量少漲至83元。（記者曾迺強攝）

    蕉價維持高檔，嘉縣民雄鄉有攤商賣的南投蕉，昨天每斤75元，今天因量少漲至83元。（記者曾迺強攝）

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