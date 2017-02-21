剪黏大師陳三火首次校園個展 中原大學揭幕
2017-02-21 22:10
剪黏大師陳三火首次校園個展，中原大學揭幕。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕破碎的碗盤、花瓶化作表現聖母瑪利亞故事的作品、展現正氣凜然的鍾馗，成為國寶級藝術品！67歲的剪黏大師「火獅」陳三火，今天起至5月6日受邀中原大學藝術中心展出「大將巧藝－陳三火剪黏鑲嵌工藝特展」，展出30件剪瓷雕作品，這是陳三火首次把珍貴的傳統剪黏藝術搬到大專院校展出，展出期間開放社區民眾參觀。
中原大學藝術中心主任陳歷渝表示，剪黏在廟宇建築扮演重要的裝飾角色，外號「火獅」的陳三火，是台灣著名的剪黏大師，自幼追隨兄長從事廟宇剪黏工作，修建全台各地廟宇超過百間，921地震後曾協助修復嘉義縣新港奉天宮古蹟作品，重現傳統建築工藝，也表現出他的設計創意。
陳三火的剪黏題材除了傳統的神話與戲曲，更由基督教的聖母瑪利亞故事取材，豐富傳統工藝的創新表現，今年適逢雞年，另創作「小奇雞」應景，作品工藝來自傳統，創新接軌時代，30件的展出作品處處有巧思、件件具新意，更充滿撼人心靈的藝術張力。
該藝術中心週一至週六開放、週日休館。
剪黏大師陳三火首次校園個展，中原大學揭幕。（中原大學提供）
剪黏大師陳三火首次校園個展，中原大學揭幕。（記者李容萍攝）
剪黏大師陳三火首次校園個展，中原大學揭幕。（中原大學提供）
剪黏大師陳三火首次校園個展，中原大學揭幕。（記者李容萍攝）
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