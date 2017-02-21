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這不是詐騙！輕忽簡訊傳繳燃料費 小心財產遭查扣

2017-02-21  22:46

［記者黃捷／台北報導］這不是詐騙！滯納汽、機車燃料費的車主，常因實際居住地與戶籍地址不同，收不到法務部行政執行署寄發的傳繳通知，錯失繳納期限受罰，或導致財產遭查扣，士林分署創新試辦簡訊催繳，並提醒收到的車主，不要誤認是詐騙簡訊。

士林分署表示，常有車主未收到傳繳通知，超過繳稅期限受罰，引發民怨，因應現今社會行動通信發達，幾乎人人都有手機，配合執行署便民政策，於今年2月21日至5月31日期間試辦簡訊傳繳作業。

士林分署呼籲，若車主在這段期間收到內容為「臺端滯納汽燃費-汽（機）車○○○元，請於今年4月7日前至行政執行署士林分署繳納，如有疑問請洽該分署○股，電話：（02）26326939-○○○。」的簡訊，務必盡速繳清欠稅，若仍有疑慮，可向鄰近警察機關，或撥打165反詐騙專線查證。

士林分署提醒，車主收到此則簡訊，勿輕忽為詐騙新手法，應主動查明，才能保障自身權益，避免受罰。

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  • 車主收到簡訊傳繳燃料稅，應主動查明繳納，保障自身權益。（記者黃捷翻攝）

    車主收到簡訊傳繳燃料稅，應主動查明繳納，保障自身權益。（記者黃捷翻攝）

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