30隻黑琵現身高屏溪 創歷年最大量紀錄

黑面琵鷺在全球保育聲浪中，數量有增加趨勢。（圖：高雄鳥會王健得提供）

2017-02-21 21:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕30隻黑面琵鷺今年現身高屏溪口，創下歷年最大量紀錄，高雄鳥會指出，其實高屏溪口不利黑面琵鷺聚集，研判在全球保護黑琵努力下，族群增加且擴散，這批應屬於較晚抵達台灣的嬌客，預計最快3月間就會北返。

高屏溪口幾乎每年都有黑面琵鷺造訪，數量大多只有個位數，頂多10餘隻，高雄鳥會會員張進隆、劉建宗今年觀察到有30隻，場面令人驚豔。

高雄鳥會總幹事林昆海指出，黑面琵鷺一般在每年10、11月從南北韓交界島嶼、中國黃海一帶南下避冬，台灣棲息地以台南七股、嘉義最多，高雄茄萣、永安約有1、200隻，數量上佔第3名。

林昆海說，高屏溪屬於狹長型地貌，不若茄萣、永安鹽田濕地寬闊，加上有漁民膠筏出入作業，且漲退潮不利屬於涉禽類的黑琵捕魚覓食，因此黑琵數量向來不多。

今年會有30隻棲息，林昆海研判，由於全球致力保護黑琵，造成數量、族群增加，牠們從北到南遞次擴散，較晚期抵達的就選在高屏溪口落腳。其餘候鳥數量也不少，單鴨科就有數千隻，不時可見反嘴鴴成群飛舞，雁科、鷺科早已是常客，最特別的是1月間首見1隻鵜鶘（送子鳥）現身溪口。

前年曾因肉毒桿菌感染造成高屏溪口鴨類大量死亡，如今禽流感橫行，林昆海呼籲若發現候鳥暴斃，能盡速通報相關單位，讓這群嬌客安全過境。

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