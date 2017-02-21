鋒面接近 明全台有雨、北台灣高溫28度

明天下半天各地降雨機率增高，全台各地天氣不穩定。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面逐漸接近，水氣增加，明天（22日）下半天各地降雨機率增高，中北部地區降雨甚至還伴隨著雷擊，全台各地天氣不穩定；另因台灣位於鋒前暖區，北台灣地區甚至可能出現28度的高溫。

中央氣象局指出，今晚至明天鋒面逐漸接近，因為台灣位於鋒前暖區，北台灣有別於今天稍涼的天氣，明天高溫預估約在28度上下，而中南部地區的高溫約28度到30度，氣溫仍稍微偏熱。

降雨方面，明天上半天局部地區可能已有少量降雨，到了下半天隨著鋒面更接近，各地天氣將更不穩定，水氣持續增多，降雨機率增高，中部以北地區有短暫陣雨，甚至伴隨著雷擊，東半部及南部地區也可能有些局部性的短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機專欄」指出，週四（23日）受到鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大，且愈晚愈冷；週五至下週一（24日至27日）受到大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，將呈現整天濕冷的天氣型態。

空氣品質方面，中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

隨著鋒面接近，因為台灣位於鋒前暖區，北台灣有別於今天稍涼的天氣，明天高預估約在28度上下，而中南部地區的高溫約28度到30度。（圖擷自中央氣象局）