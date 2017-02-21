鋒面接近 明全台有雨、北台灣高溫28度
2017-02-21 22:24
明天下半天各地降雨機率增高，全台各地天氣不穩定。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面逐漸接近，水氣增加，明天（22日）下半天各地降雨機率增高，中北部地區降雨甚至還伴隨著雷擊，全台各地天氣不穩定；另因台灣位於鋒前暖區，北台灣地區甚至可能出現28度的高溫。
中央氣象局指出，今晚至明天鋒面逐漸接近，因為台灣位於鋒前暖區，北台灣有別於今天稍涼的天氣，明天高溫預估約在28度上下，而中南部地區的高溫約28度到30度，氣溫仍稍微偏熱。
降雨方面，明天上半天局部地區可能已有少量降雨，到了下半天隨著鋒面更接近，各地天氣將更不穩定，水氣持續增多，降雨機率增高，中部以北地區有短暫陣雨，甚至伴隨著雷擊，東半部及南部地區也可能有些局部性的短暫陣雨。
氣象專家吳德榮在「洩天機專欄」指出，週四（23日）受到鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大，且愈晚愈冷；週五至下週一（24日至27日）受到大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，將呈現整天濕冷的天氣型態。
空氣品質方面，中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
隨著鋒面接近，因為台灣位於鋒前暖區，北台灣有別於今天稍涼的天氣，明天高預估約在28度上下，而中南部地區的高溫約28度到30度。（圖擷自中央氣象局）
中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖擷自環保署）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 9週大的胎兒好安靜？ 醫生PO畫面讓媽媽們都笑了
- 周比蒼拒付喪葬費 還嗆家屬「騙子」
- 台中饗食天堂花壽司 含菌數複驗仍超標
- 中正大學生著手繪製「薪資地圖」 揭違法店家
- 久旱不雨 南埔圳隧道百年來首度斷水
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽Live》胡金龍、蔣智賢建功 台灣4：2勝古巴
- 八百壯士反年改 月領逾10萬退將領軍
- 金門619砲戰老兵 老照片尋同袍
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
- 拍扁麵包師指A錢 乾姊控誹謗
- 永業砸27億 打造6個保時捷全功能展示中心
- 新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足
- 【玩家說法】缺乏安全觀念 事故頻傳
- 全國首座綠建築柴油車檢測站 龜山揭牌
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 經典賽》古巴球員超愛來台灣 瘋狂大採購
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- Genesis公開賽奪冠 D.強森超車登球王
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 矽晶圓漲價超級循環 徐秀蘭︰漲到明年
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 復興區降雨減 部落面臨缺水
- 去年影子金融3.8兆美元 中國經濟曝險較前年增3成
- 公車亭3.1全面禁菸 最高罰1萬
- 惠中籃球場老舊 市府動用二備金整修
- 少年阿姨怒控︰蓄意謀殺
- 台北美國商會：一例一休 衝擊營運
- 成軍13年 開南棒球隊大專盃奪首冠
- 美F22部署澳洲 劍指中國
- 寶齡攜手韓廠 強攻腎藥市場
- 高國華反擊蔡郁璇 放話養女兒一輩子
- 「支那人心術不正」 大阪幼稚園為仇恨言論道歉
- 牛津大學 擬設巴黎分校
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 敢動我朋友女人？ 男子「犯香蕉」遭動私刑
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- MLB》棄投從打代表人物 自爆賽前「喝了再上」
- 大稻埕容移地主不滿 檢討案撤回
- 麻梨子傳授無套密技 男人凍未條
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 中山大清寒生金福源論文躍國際 逕讀博士班
- 〈親子會客室〉教孩子看見正面價值
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 節能綠屋頂 頂樓闢菜園正夯
- 第二市場13道經典台灣料理 5月再現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鋒面接近 明全台有雨、北台灣高溫28度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分