打造有「眼睛」的機器人 廣明搶攻機器人市場

2017-02-21 21:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕廣達集團旗下廣明光電推出自產的「達明機器人」，今天與2家代理商及5家夾爪廠商簽署代理及合作備忘錄，搶攻全球世場，達明機器人執行長陳尚昊表示，機器人幾乎百分百自主開發，最大特色在於整合視覺辨識系統，等同替機器人裝上眼睛，並整合機器手臂與夾爪軟硬體，讓末端的使用者更容易上手，具有聰明、簡單、安全等特色。

廣明光電表示，達明機器人去年下半年宣布開賣以來就受到關注，突破以往工業機器人制式化、低彈性的限制，成為台灣第一家投入協作型機器人的領頭羊，此次與代理商松下產業科技與易控自動化科技合作，希望將機器人推廣到全球市場，尤其是中國、歐洲、美國、日本，為了讓軟、硬體整合更加快速，另與5家夾爪商易控自動化科技、上銀、兆銘弘科技、瑞柏泰科機器人、台灣雄克，合作開發「TM Plug & Play」套件，讓機械手臂與夾爪的軟硬體整合更快速簡單，過去可能需要1個月的系統整合時間及教育訓練，現在只要幾分鐘就能完成。

達明機器人營運長黃識忠表示，6年前開始投入機器手臂研發，過去國外廠商認為不可能的，例如將視覺放在機械手臂上，但達明機器人從無到有做到了，目前已陸續投入IT產業及汽車零組件產線，未來將持續結合不同的夥伴，開創機器人新藍海，外界可以拭目以待。

黃識忠強調，達明機器人軟、硬體幾乎都是台灣研發，一來不必受限國外更改規格，二來也可持續累積國內機器人產業的研發實力。