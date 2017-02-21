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假孕婦、學穿胸罩、包尿布 國中生另類體驗

2017-02-21  22:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕男生變孕婦、學穿胸罩、幫小BABY包尿布，褒忠國中另類教學體驗，讓孩子收獲滿滿，學習兩性彼此尊重並體驗當媽媽的辛苦，感謝親恩。

褒忠國中獲教育部補助參觀長庚科技大學嘉義分部，並在護理系師生協助下舉辦一場「護理與生活」課程，除了講解一般護理方面的常識，特別安排讓學生體驗懷孕、替孩子包尿布的辛苦。

過程中還讓男學生試穿胸罩及懷孕背心，並進行男女生包尿布PK賽，起初大家都覺得不好意思，甚至還說自己笨手笨腳，經由護理系的大哥哥大姊姊指導帶領下實際體驗。

一名陳姓男同學說，他的懷孕背心裡只裝了一個大汽球，不到10分鐘就讓他覺得很沈重、很辛苦，實在很難想像媽媽背著他「大腹便便」得要10個月，讓他感受到回家一定要先抱抱母親，跟她說聲辛苦了。

也有男生穿上胸罩背心後，才知道當女生不容易，搶著跟校長說以後一定會對女同學好一些，大伙兒還調侃他是不是有女朋友？引來哄堂大笑。

褒忠國中校長陳昭龍說，透過活動讓男女學生共同進行這項別開生面的課程，尤其讓男生學穿胸罩、包尿布，感受為人母懷胎10月的必經歷程，即使男孩子在國中階段未必能感同身受箇中滋味，也藉此機會教育孩子感謝母恩，學習珍惜並尊重兩性的不同。

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  • 女同學體驗媽媽懷孕的過程。（記者廖淑玲攝）

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  • 國中男生學習如何抱嬰兒，感覺相當生疏。（記者廖淑玲攝）

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  • 男學生試穿模擬的胸罩。（記者廖淑玲攝）

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  • 褒忠國中學生體驗如何為小嬰兒包尿布。（記者廖淑玲攝）

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