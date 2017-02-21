久旱不雨 南埔圳隧道百年來首度斷水
2017-02-21 21:04
久旱不雨加上年久失修，新竹縣北埔鄉南埔圳的引水隧道出現百年未見的斷水現象，搶修後仍未改善。（圖由莊明增提供）
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕久旱不雨，灌溉新竹縣北埔鄉南埔村60公頃農田的南埔圳引水隧道，出現開鑿100多年以來首度的斷水現象，南埔村長莊明增帶著農民深入隧道中修補了1週仍未改善，農民憂心忡忡。
莊明增說，已經有部分符合休耕資格的農民準備領取補償休耕，但也有部分農民還是希望種這一期稻作，只能請他們能配合分區停灌的節水措施，一樣讓農田獲得春耕時必要的灌溉。
相傳當地老一輩農民100多年前開鑿了長約9公里的南埔圳，從北埔冷泉這個天然水源引水給埔尾村、大林村、南埔村等地的農田灌溉，其中通往南埔村的部分因為地勢較高的關係，特別打通了長約3公里的隧道引水，靠著這些辛苦引來的灌溉用水，成就了南埔村「黃金水鄉」的農村美名。
莊明增說，好幾年前爭取農村再生計畫時，當地農民就集體整修過1次引水隧道，今年則是因為農曆過年前後隧道出水時有時無，他們擔心是隧道崩塌破損導致圳水滲漏，之前1個星期陸續出動了20幾人次深入隧道整修，雖然補了一些漏洞，但出水量還是沒有增加，最後研判應該是久旱不雨，造成引水隧道出現100多年來首度的斷水窘境。
莊明增強調，先前針對老隧道的年久失修問題，他和當地農民完成調查且提出一份維修計畫，但這個計畫送到農委會後卻沒有獲得進一步的補助，如今隧道又面臨前所未見的乾旱引發的斷水狀況，他會把握這個機會再次向農政單位提出維修隧道的建議。
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