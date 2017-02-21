「鐵屌功」硬是了得 木頭撞雞雞面不改色
2017-02-21 21:29
魏耀斌下體被人猛踹依舊面不改色。（擷取自影片）
〔即時新聞／綜合報導〕近來一段中國武術高手練功影片在網路上流傳開來，只見影片中一名男子，腳踩著馬步不管是其他人朝他下體猛踹、自搥下體或拿磚頭自敲，甚至是拿木頭撞擊下體都面不改色，影片流傳後，看過影片的網友都驚呼，看完都蛋疼了。
原來這名中國武術高手名叫魏耀斌，他表示自由習武練就一身「鐵屌功」，下體完全不怕任何碰撞，他甚至表示練這種功夫對人體大有好處，近幾年他開始收徒授課，並拍攝教學影片，讓不少人心驚驚。
影片一開始，魏耀斌蹲著馬步，一名穿著藍衣的男子朝他下體猛踹5腳，卻依舊面不改色，隨後魏耀斌再握起拳頭自搥下體，甚至拿起磚頭敲打，都毫髮無傷，一點痛覺都沒有，隨後畫面一轉，魏耀斌徒弟登場，只見他紮好馬步蹲在一座類似敲鐘用的大木頭前，2人負責固定，由1人推動木頭敲向徒弟下體，不料徒弟僅被撞退了幾步，毫髮無傷，讓旁觀民眾驚呼連連。
這段影片在各大網站間快速流傳，甚至國內外媒體紛紛爭相報導，看過影片的網友表示「看完不自覺摸了小弟弟幾下」、「淡淡的哀傷」、「看完頭皮發麻」更有網友開玩笑表示「原來金庸是真的，欲練此功必先自宮...」。
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魏耀斌拿磚塊自敲下體。（擷取自影片）
魏耀斌徒弟被木頭撞擊下體僅倒退幾步，毫無痛覺。（擷取自影片）
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