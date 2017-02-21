公路總局公布遊覽車評鑑 27家連兩期列丙、丁等
2017-02-21 23:07
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團日前發生遊覽車翻覆事故，釀成重大死傷，引發外界關注遊覽車安全問題，公路總局近日發布針對遊覽車的評鑑結果，其中有27家連2期都被評為丙等或丁等。
據公路總局公布的名單顯示，這些連2期都被評為丙等或丁等的遊覽車公司，分別是安復交通企業、達欣通運、和平通運、凰宮遊覽汽車、通好汽車、金興通運、湯城通運、大弘通運、大富通運、泰發交通、萬道通運、車王遊覽車、裕亨通運、金達通運、來發汽車、大鋒通運、合盛遊覽車、世偉通運、三源遊覽車、光呈遊覽車、玉仙通運、新阿羅哈遊覽車、錦龍通運、雙龍通運、上賓通運、今聯遊覽車、吉茂通運等27家公司。
至於被評為優等的則有41家，分別為桃園汽車、員林汽車、統聯國際遊覽汽車、統聯旅運、白鴿交通、葛瑪蘭通運、新營汽車客運、苗栗汽車客運、統聯汽車客運、旺來通運、中壢汽車客運、屏東汽車客運、金台通運企業、豪賓通運、盛美通運、新龍汽車、彰化遊覽車、新竹汽車客運、世通旅運、統聯運通、國慶通運、世界聯合通運、豊勝交通企業、穎昌交通、科技之星交通、皇族通運、宗羣遊覽車客運、和欣汽車客運、巨業交通、建鴻交通、豐勝通運、乙泰通運、東達通運、南美遊覽車、安捷遊覽車、鎰成汽車旅運、協弘遊覽汽車、北大通運、全達遊覽車客運、領航遊覽車客運、泰樂遊覽車客運等公司。
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