大陸妹翻成China girl！ 這菜單翻譯讓人徹底崩潰...

大陸妹翻成「China girl」。（圖擷自PTT）

2017-02-21 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕又見菜英文！台灣人翻譯英文出錯率高讓人哭笑不得，網友最近分享一家薑母鴨店菜單上的英文翻譯，大陸妹竟直接翻成「China girl」、一道野菇嫁鮮肉則翻成「Yegu marry a meat」，錯誤百出的菜單讓網友徹底崩潰！

PTT網友20日貼文分享自己工作餐廳的菜單，但菜單上的英文名稱疑似全用Google翻譯完成，大陸妹竟直接翻成「China girl」，他大嘆「你的China girls要本地的還是外省的？」就算要店裡也只有Taiwan Woman啊！

他也分享其他離譜菜名，店裡一道特色菜野菇嫁鮮肉竟翻成怎麼看也看不懂的「Yegu marry a meat」，讓他傻眼反問，「marry是哪招，要發紅色炸彈了嗎？」

另外菜單上還有許多翻譯令人不解，金針菇與杏鮑菇都被翻成一樣的「Mushroom」、滷鴨則直接寫「Luya」、鴨佛翻成「Duck Buddha」、嫩鴨水血翻成「Nenyashuixue」、娃娃菜甚至翻成「Baby food」等。

網友看到菜單也表示不可思議，有人開玩笑說「真是簡潔又有力的英文」，也有人質疑「這反串吧？」還有人表示，大陸妹才賣50元，「史上最便宜的陸配」。