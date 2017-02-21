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推動孝道教育 南市辦分享會

青山國小學童演出戲劇「我家」。（記者劉婉君攝）

2017-02-21  20:36

［記者劉婉君／台南報導］推動孝道教育，南市國中小今天舉辦分享會，行政院教育科學文化處科長莊清寶、教育部國民及學前教育署長邱乾國、台積電志工社長張淑芬等人，也來觀摩取經，希望將南市的成功經驗推展到全國，培養小朋友成為孝親的小天使。

推動孝道成果分享會於金城國中舉行，青山國小學童演出戲劇「我家」，將孝道與表演藝術課程結合，從潛移默化中宣揚孝道，也為活動揭開序幕。山上國中、青山國小、新東國小也在會中分享實務經驗，展現南市推動孝道的用心及具體成果。

教育局長陳修平表示，結合課程活動將孝道教育自然落實於日常生活情境中，是南市推動的主軸核心，以「三不五時，歡孝及時」為主題，引入產官學資源，整合各處室專案計畫，支持各校將孝道精神融入學習，除了從課程教學、多元文化、社區服務、學藝活動等面向切入，也融入清明節、母親節、父親節、祖父母節等節慶，推動1年來成果豐碩，台南市孝道教育雲端成果系統網，也有超過700筆的資料可供各校參考使用，希望台南經驗可以分享至全國，共同發揚與落實孝道教育。

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  • 南市推動孝道教育有心得，今舉辦分享會。（記者劉婉君攝）

    南市推動孝道教育有心得，今舉辦分享會。（記者劉婉君攝）

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標題：推動孝道教育 南市辦分享會


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