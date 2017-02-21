赴美獻唱缺旅費 原鄉小校自籌追夢！

去年拿下全國鄉土歌謠音樂比賽原住民語特優的新鄉國小合唱團，獲邀赴美獻唱，惟礙於高額旅費，師生拍片廣邀商演，盼用自己的力量圓夢。（新鄉國小提供）

2017-02-21 20:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉成立僅3年多的新鄉國小合唱團，去年從縣賽一路過關斬將，挺進全國鄉土歌謠音樂比賽，拿下原住民語特優的最高榮譽，並獲美國邀請獻唱，惟礙於高額旅費恐難成行，全校師生便拍短片廣邀商演，盼靠自己的力量籌措經費築夢，將他們美妙又認真的歌聲讓更多人聽到。

新鄉國小的學生多為布農族人，因為愛唱歌而加入合唱團的大家庭，並在老師悉心指導下，前年就獲得全國鄉土歌謠比賽優等，去年還拿到特優的最高殊榮，而賽後也獲美國舊金山台灣文化節之邀，將於今年5月赴美獻唱，惟合唱團近30名成員礙於經濟壓力，難以負擔169萬元的旅費，雖一路陪伴訓練的彩霞基金會願挹注一半旅費，但85萬元的費用缺口，仍不免讓合唱團小將們擔心無法出國。

上月底合唱團師生討論決定以自己的力量商演籌募旅費，盼以1場5萬元的費用一步步累積實踐出國願望，並自行拍攝短片訴說大家的心聲，若社會各界認同他們的夢想，或欣賞他們的歌聲，就能與其接洽商演，目前旅費缺口尚有40多萬元，希望最後能順利圓夢。

合唱指導老師之一的全主顯表示，透過商演籌款的過程，讓學生學到付出才有收穫的道理，不論最後是否能如願，都是學生學習路上的寶貴經驗，過程中他們也教導學生，出國難度相當高，若最後仍無法成行，也不要因為失敗而改變愛唱歌的興趣，希望以正向觀念讓學生體會人生哲理。

校長王勝輝則說，此次的學習經驗讓原民學生知道，他們不再只是被動的接受社會資源，而是有能力去爭取、追夢，由於山區學生家庭較難有資源能供應出國，此次的商演收入與各界善款，已讓他們感受到社會滿滿的愛心，雖然離目標還有段距離，他們會繼續努力，讓學生有機會前進美國，開拓人生與學習視野。