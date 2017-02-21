防治玉米田野鼠 台南師生體驗鼠洞插旗

玉米田常見鼠患嚴重，坔頭港、竹埔國小師生今下田認識野鼠防治，在田埂找尋野鼠洞穴並插旗，有效滅鼠。（記者王涵平攝）

2017-02-21 21:16

〔記者王涵平／台南報導〕玉米田常見鼠患嚴重，台南坔頭港、竹埔國小師生今下田認識野鼠防治，在田埂找尋野鼠洞穴並插旗，有效滅鼠。

鹽水區坔頭港國小與竹埔國小結合區公所及農委會農糧署的野鼠防治教育宣導計畫，今日前往示範玉米田了解家鄉農作生態及野鼠防治重要。

竹埔示範玉米田場主魏明傑說，鹽水地區種植青割玉米及硬質玉米，其中硬質玉米用為飼料玉米，產量幾居全國之冠，規劃田寮大排到台19線的玉米田為示範玉米區，提前滅鼠防治，不但達到捕鼠效果，也有效提高玉米產量。

兩校師生分領紅、黃兩色短旗，師生實地觀察玉米穗上遭野鼠啃咬的痕跡，並在田埂上認真觀察尋找野鼠新舊洞穴，逐一插上旗子。為讓學生有尋寶樂趣，學校事先在部分洞穴旁放上可愛文具，製造學生尋到洞穴時之驚喜。

坔頭港國小校長關向君表示，插旗體驗活動前，由台南農改場研究員至鹽水區各校進行師生的野鼠防治教育宣導。

坔頭港國小學生陳禹安說，在野鼠洞穴旁的插旗活動很有趣，學到有關野鼠生態和玉米生長的知識，覺得很充實。竹埔國小學生郭亮汝表示，體會農夫進行防治的辛苦，希望能有機會再去踏查。竹埔國小校長林靜儀指出，區內的玉米示範農田經過長期野鼠防治努力有良好成效，學生體驗活動，不但增進學生對家鄉物產的關懷，更能體會野鼠群聚生態造成對玉米田的減產影響。