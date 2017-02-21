防疫會議騎馬玩樂？農委會：不希望非專業問題打擾
2017-02-21 21:00
〔記者吳欣恬／台北報導〕今天有立委質疑農委會防檢局去年4次防疫會議只開幾小時會，卻安排騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等行程。
農委會副主委陳吉仲下午在禽流感防疫記者會上被問及此事，直指最近為了防疫措施，防檢局和各地方政府防疫人員的人力已不足，這些「非專業且造成防疫困擾的問題」，他非常樂意由農委會回應，不希望這些「非專業問題」，打擾到防疫措施。
防檢局局長黃㯖昌說，在防檢局以外召開的都是全國防疫聯繫會議，各地方縣市首長和防疫人員參加，會議目的是聚在一起面對面討論重要議題、交流意見和聯誼，主辦單位是各地方防疫單位或中央畜產會，農委會每場會議補助12至18萬不等。住宿也都安排平價飯店，一個人不會超過1千6百元。
黃㯖昌說，去年8月新北市主辦的「全國動物防疫聯繫會議」，確實有安排前往綠野養馬場，騎馬等門票由新北市動保處支應。黃㯖昌說，馬也是屬於動物一種，需要管理，也可能出現疫病。
去年10月桃園市動保處主辦的「全國草食動物防疫業務聯繫會議」，其他縣市遠道而來的人員在青年活動中心住一晚，就近安排蔣公行館走一走。
黃㯖昌強調，動物防疫人員都很忙，哪有心情玩。現在疫情正忙，不應該打擊地方防疫人員的士氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 睡眠充足才會瘦！專家：出現3種情況代表你睡覺品質很不好！
- 高市府放寬托兒措施設施補助 歡迎業者申請
- 探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 最高院法官位階 擬提升為特任官
- 周比蒼曝光15萬元借據 大姐譏：不可能，他很小氣
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 花蝴蝶認愛小13歲舞者 攜兒帶女出遊
- 世界先進擬配發現金股利3元
- 韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴
- 不信女兒會殺金正男 越南女嫌父：她連老鼠都怕！
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 美國離奇車禍 父子迎頭對撞雙雙殞命
- CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
- 情侶鬧分手醋男欲討交往費 警界網紅出面化解
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 葉匡時自爆遭外交部刪除言論 實為誤會一場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Assets committee to probe CYC-KMT ties
- 曹佑寧雙重人格 閉關3個月模擬
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 省小錢月賺34萬？ 周比蒼遭爆刪減乘客保費
- NBA》灰狼尋求控衛 找尼克討希總愛將羅斯
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠
- 手機嗆情敵「妳離開他，我才救他」 邱女遺棄罪重判
- 大聯大子公司友尚 擬4月起分割移轉德儀產品線給世平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防疫會議騎馬玩樂？農委會：不希望非專業問題打擾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分