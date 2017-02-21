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防疫會議騎馬玩樂？農委會：不希望非專業問題打擾

2017-02-21  21:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕今天有立委質疑農委會防檢局去年4次防疫會議只開幾小時會，卻安排騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等行程。

農委會副主委陳吉仲下午在禽流感防疫記者會上被問及此事，直指最近為了防疫措施，防檢局和各地方政府防疫人員的人力已不足，這些「非專業且造成防疫困擾的問題」，他非常樂意由農委會回應，不希望這些「非專業問題」，打擾到防疫措施。

防檢局局長黃㯖昌說，在防檢局以外召開的都是全國防疫聯繫會議，各地方縣市首長和防疫人員參加，會議目的是聚在一起面對面討論重要議題、交流意見和聯誼，主辦單位是各地方防疫單位或中央畜產會，農委會每場會議補助12至18萬不等。住宿也都安排平價飯店，一個人不會超過1千6百元。

黃㯖昌說，去年8月新北市主辦的「全國動物防疫聯繫會議」，確實有安排前往綠野養馬場，騎馬等門票由新北市動保處支應。黃㯖昌說，馬也是屬於動物一種，需要管理，也可能出現疫病。

去年10月桃園市動保處主辦的「全國草食動物防疫業務聯繫會議」，其他縣市遠道而來的人員在青年活動中心住一晚，就近安排蔣公行館走一走。

黃㯖昌強調，動物防疫人員都很忙，哪有心情玩。現在疫情正忙，不應該打擊地方防疫人員的士氣。

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  • 今天有立委質疑農委會防檢局去年4次防疫會議只開幾小時會，卻安排騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等行程。（記者吳欣恬攝）

    今天有立委質疑農委會防檢局去年4次防疫會議只開幾小時會，卻安排騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等行程。（記者吳欣恬攝）

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