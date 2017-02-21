台文館老照片徵選出爐 昭和六年臺南州廳照片現身

昭和6年台南州廳老照片。（梁淑美、林健男提供）

2017-02-21 20:40

［記者劉婉君／台南報導］國立台灣文學館慶祝建築百年，公開募集老照片，邀請民眾一起來說台文館的百年影像故事，並從中遴選出金獎及佳作，評審結果今天公布，由梁淑美及台塑董事長林健男親屬共同提供的照片〈昭和年代照片〉一組3張獲得金獎，資深媒體工作者詹翹獲得兩項佳作，昭和6年台南州廳照片首次出土。

台文館表示，「徵集老照片•聽你說故事──臺文館百年影像故事徵選計畫」，徵選對象為民國70年之前、未曾公開發表的照片，難度相當高，近8個月的時間共收到5組8件作品，除了「台南州廳時期」昭和年代照片為首次對外公開，台南市政府時期，記者在館舍內採訪留下的影像，也見證了百年來媒體穿梭的時空演變，將同步發表於3月號的台文館通訊。

館長廖振富表示，獲得金獎的3張照片，都是人物於台南州廳館正門及正門旁邊的合影，距今已86年歷史，除此之外外，尚有1張「昭和6年10月台灣產業組合協會主催（第六回產業組合高等講習會紀念攝影）」文件，金獎得獎者梁淑美即是當時產業組合協會台南州支會主事補梁德發的女兒，表格中的出席人物等資料，對台文館來說，也是珍貴的史料。

梁淑美說，得知徵件訊息後即與家族姐妹商量，決定將照片公開，父親於30幾歲時就相當活躍，可惜沒有聽父親說過許多故事，透過台文館活動，與外界分享原本屬於家族相本中的回憶，覺得十分有意義。

詹翹的〈與學姊劉為一在市府門廊前合影〉、〈行政院長孫運璿偕同台灣省政府主席林洋港，訪問台南市政府〉，分別拍攝於1978年，相片中兩人的打扮，留下了時代的特色，而當時的相片都裁成圓弧形，具有七零年代沖洗照片的特色；另一張照片則為台南市政府時代的工作情形留下時代見證。