總統會見後 挺、同反同仍各持立場
〔記者陳炳宏／台北報導〕由台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、台灣同志人權法案遊說聯盟、Queermosa Awards 酷摩沙獎，與尤美女委員及其辦公室所組成的《婚姻平權大平台》，今天重申，在婚姻平權的修法運動中，大平台向來都願意竭盡所能進行各種形式的溝通，從來都沒有和社會放棄對話與溝通，因為唯有讓更多人理解同志生命，台灣才能真正成為一個共融共存的社會，下一代幸福聯盟（幸福盟）則強調，同性婚姻草案必須經由社會雙方溝通再溝通，若貿然修法恐將造成社會更大的衝突與對立。
日前總統蔡英文，邀請支持與反對婚姻平權的宗教人士與團體會面後，在新聞稿表示，將把此議題交給副總統陳建仁進行溝通、法務部長邱太三主責，進行總統府層次的對話機制。
但大平台擔心，婚姻平權法案，已經進入朝野協商，現在用啟動對話，擔心會沒有交集，因此今天提出對話三原則，包括「同志家庭與伴侶不能等，每一天生命都在逝去」、「婚姻不只是平等法律保障，更是重要的社會文化，因此我們堅持修民法。」、「現存於社會對於同志的不實謠言與污名，政府必須負起澄清與教育的責任。」
婚姻平權大平台表示，感謝總統願意站在一個國家元首的高度，聆聽並表達理解同志的生命故事，並邀請雙方開啟對話，大平台完全認同對話的重要性，也願意參與任何能促進社會進步的對話，但前提是立基於平等、公開、民主的基礎之上。
大平台強調，不論對象或場合，只要有能夠彼此溝通與理解的機會，婚姻平權大平台的團體們都會秉持著以上的理念，在各自的位置上，不會放棄，不管是過去、現在、或未來，直到台灣成為一個更加民主、平等、自由的國家。
而下一代幸福聯盟也對總統啟動對話機制協助溝通表示肯定，但強調同性婚姻草案必須經由社會雙方溝通再溝通，若貿然修法恐將造成社會更大的衝突與對立，呼籲政府應傾聽各地家長的聲音，了解來自基層最真實的心聲，但也樂見各式各樣的溝通平台興起，讓社會大眾有深入了解議題的機會，促進不同族群的對話以化解歧異。
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