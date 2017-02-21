睡眠充足才會瘦！專家：出現3種情況代表你睡覺品質很不好！

2017-02-21 19:32

〔iStyle頻道／綜合報導〕大家都知道「美容覺」睡足才能變瘦、變美、變健康，但是美容覺的定義是什麼？準時11點上床睡覺7點起床，還是睡滿8小時就好？根據「Popsugar」報導，美國史丹佛大學睡眠流行病學研究中心主任Maurice Ohayon提出3大論點告訴你，什麼樣的情況下才叫做睡好覺。

1、30分鐘內進入夢鄉：根據美國國家科學基金會每年的睡眠調查發現，幾乎三分之一的人每晚需要躺床超過半小時才能入睡，專家們認為，花這麼長時間才能進入夢鄉是失眠的徵兆之一，而影響睡眠的原因有很多，大部分為焦慮、抑鬱、睡前運動、白天運動不足或是晚上吃垃圾食物所引起，所以一定要逐一檢視自己錯誤的生活習慣後並改正它。

2、每晚醒來不超過1次：除非是受到強力的外力干擾，否則只要無法一覺到天亮，不管是被正常的噪音或是沒來由的醒過來一次就算是睡不好，假如常常發生這種情況，已經嚴重干擾到你的生活，建議最好到醫院診斷一下比較好。

3、半夜驚醒不超過20分：若是你真的不小心被吵醒，醒來的時間超過20分鐘代表今天的睡眠品質非常差，要再次進入夢鄉就會更困難，如果你被吵醒後一下子就又睡著了，表示你完全不受影響，睡眠品質的質量真的非常好。