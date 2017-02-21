養協自提產銷調節 盼保證收購價每斤45元
〔記者陳文嬋／高雄報導〕中華民國養雞協會因應農委會實施禁宰令7天，預估上市量約180萬隻，向農委會提出產銷調節計畫，政府補助屠宰場每斤13元，保證雞農雞隻收購價每斤45元，調節100萬隻雞隻壓力，以穩定市場價格，避免造成價格崩盤。
農委會因禽流感疫情嚴峻，本月17日實施禁宰禁運7日，中華民國養雞協會有1千多名會員，預估每周土雞上市量約180萬隻，若未能秩序出雞，恐引起產銷失衡，致土雞價格崩盤，協會組長莊慶忠親率30名幹部，前往農委會爭取產銷調節經費，獲農委會允諾協助解決雞隻去化。
協會秘書長王建培表示，產業提出土雞產銷調節計畫，針對因禁宰令致規格偏大雞隻，採屠宰並凍存調節，降低上市土雞數量壓力，再行伺機去化，強調不論雞隻種類，毛雞價差補貼以16日家禽批發市場收盤價為基準，保證雞農雞隻收購價每斤45元，補助屠宰場每斤13元，預計調節100萬隻壓力，以穩定市場價格，避免造成價格崩盤，但若25日恢復交易後，雞隻價格若是上揚，這項補助計劃將停止。
另農委會針對因禁宰令，致雞隻規格變大，提出移動管制補償，王建培指出，政府飼料費補償太低，與雞農實際飼料消耗量差很大，以生長11周算大雞而言，農委會估算1天吃150公克飼料，但雞農實際餵食1天180至200公克，農委會應回歸實際採食量，提高雞農的飼料補償。
高市養雞協會前理事長、「享樂雞」業者唐龍勝表示，政府認為政策只限制土雞，未管制白肉雞及蛋雞，這是政策做半套，更對土雞農不公平，不能以民眾看到蛋，看不到雞就認定安全，運蛋車到處「趴趴走」，同樣暴露在空氣中，形成防疫漏洞，政府防疫不該只聽學者建議，更應與產業界對談，才能有效防堵疫情。
唐龍勝指出，禽流感疫情爆發後，引發民眾恐慌心理，大家不敢吃雞肉，造成土雞城等業者業績下滑3至4成，今年禽流感疫情沒有去年嚴重，政府不要自己嚇自己，民眾不要買來路不明雞隻，採購認明「屠宰衛生合格」標章貼紙，禽肉與雞蛋只要煮熟，民眾可以放心食用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 睡眠充足才會瘦！專家：出現3種情況代表你睡覺品質很不好！
- 高市府放寬托兒措施設施補助 歡迎業者申請
- 探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 最高院法官位階 擬提升為特任官
- 周比蒼曝光15萬元借據 大姐譏：不可能，他很小氣
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 花蝴蝶認愛小13歲舞者 攜兒帶女出遊
- 世界先進擬配發現金股利3元
- 韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴
- 不信女兒會殺金正男 越南女嫌父：她連老鼠都怕！
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 美國離奇車禍 父子迎頭對撞雙雙殞命
- CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
- 情侶鬧分手醋男欲討交往費 警界網紅出面化解
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 葉匡時自爆遭外交部刪除言論 實為誤會一場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Assets committee to probe CYC-KMT ties
- 曹佑寧雙重人格 閉關3個月模擬
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 省小錢月賺34萬？ 周比蒼遭爆刪減乘客保費
- NBA》灰狼尋求控衛 找尼克討希總愛將羅斯
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠
- 手機嗆情敵「妳離開他，我才救他」 邱女遺棄罪重判
- 大聯大子公司友尚 擬4月起分割移轉德儀產品線給世平
標題：養協自提產銷調節 盼保證收購價每斤45元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email