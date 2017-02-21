養協自提產銷調節 盼保證收購價每斤45元

2017-02-21 20:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中華民國養雞協會因應農委會實施禁宰令7天，預估上市量約180萬隻，向農委會提出產銷調節計畫，政府補助屠宰場每斤13元，保證雞農雞隻收購價每斤45元，調節100萬隻雞隻壓力，以穩定市場價格，避免造成價格崩盤。

農委會因禽流感疫情嚴峻，本月17日實施禁宰禁運7日，中華民國養雞協會有1千多名會員，預估每周土雞上市量約180萬隻，若未能秩序出雞，恐引起產銷失衡，致土雞價格崩盤，協會組長莊慶忠親率30名幹部，前往農委會爭取產銷調節經費，獲農委會允諾協助解決雞隻去化。

協會秘書長王建培表示，產業提出土雞產銷調節計畫，針對因禁宰令致規格偏大雞隻，採屠宰並凍存調節，降低上市土雞數量壓力，再行伺機去化，強調不論雞隻種類，毛雞價差補貼以16日家禽批發市場收盤價為基準，保證雞農雞隻收購價每斤45元，補助屠宰場每斤13元，預計調節100萬隻壓力，以穩定市場價格，避免造成價格崩盤，但若25日恢復交易後，雞隻價格若是上揚，這項補助計劃將停止。

另農委會針對因禁宰令，致雞隻規格變大，提出移動管制補償，王建培指出，政府飼料費補償太低，與雞農實際飼料消耗量差很大，以生長11周算大雞而言，農委會估算1天吃150公克飼料，但雞農實際餵食1天180至200公克，農委會應回歸實際採食量，提高雞農的飼料補償。

高市養雞協會前理事長、「享樂雞」業者唐龍勝表示，政府認為政策只限制土雞，未管制白肉雞及蛋雞，這是政策做半套，更對土雞農不公平，不能以民眾看到蛋，看不到雞就認定安全，運蛋車到處「趴趴走」，同樣暴露在空氣中，形成防疫漏洞，政府防疫不該只聽學者建議，更應與產業界對談，才能有效防堵疫情。

唐龍勝指出，禽流感疫情爆發後，引發民眾恐慌心理，大家不敢吃雞肉，造成土雞城等業者業績下滑3至4成，今年禽流感疫情沒有去年嚴重，政府不要自己嚇自己，民眾不要買來路不明雞隻，採購認明「屠宰衛生合格」標章貼紙，禽肉與雞蛋只要煮熟，民眾可以放心食用。