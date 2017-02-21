中正大學生著手繪製「薪資地圖」 揭違法店家
2017-02-21 22:12
有學生反映在中正大學前的「大吃市」打工薪資，未達法定時薪，照片店家與新聞事件無關。（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／嘉義報導〕2017年基本工資時薪調整至133元，卻有學生反映中正大學鄰近商圈店家給的薪資未達法定時薪，中正學生會決定發起繪製「薪資地圖」，讓違法店家現形。
中正大學大門前神農路左右兩旁商圈有餐飲、影印、超商等店家，俗稱「大吃市」，每到上課日的午、晚間人潮湧動，是中正、南華2校學生打工首選。
中正大學學生會公關部長丁子芸證實，有多名學生反映在某滷味店打工的薪資，較法定薪資低十至二十元；不過也有學生並未受到剝削，該校生命科學系學生危謙受訪即表示，1年半以來在「大吃市」某簡餐店打工，雇主均依法規給足時薪。
學生會本學期將向雇主、學生發放問卷，調查校內、外工讀薪資待遇，預計六月前完成繪製「薪資地圖」，極可能是首次公開學生工讀待遇的中南部大學校院。
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