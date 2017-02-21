| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》胡金龍、蔣智賢建功 台灣4：2勝古巴
 首頁 > 生活

新北永康公園增設地下停車場 初估將耗1.8億元

2017-02-21  19:49

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區永康公園位於長安街上，該區塊屬於早期都市計畫發展地段，周邊多是舊型態公寓，各個建物並無附設住戶地下停車場，地方民眾、民代爭取利用停管基金建置永康公園地下停車場；交通局指出，該項提案尚須專業評估衡量，初估該案若要執行，至少將需花上經費1億8千萬元。

永康公園周邊店家林立、住宅眾多，屬於相當熱鬧的區塊；永康公園隔壁就有個成功廣場地下停車場，提供147個停車位，地方民眾、民代反映「實在是不敷使用」。

新北市議員李翁月娥今天邀集相關單位到永康公園了解現場狀況。李翁月娥表示，成功廣場地下停車場停車空間有限，仍有許多在地居民排不到月租車位，據悉排隊等候補的號碼牌已經拿到300多號，為了解決此窘境，爭取經費建置地下停車場。

永康公園基地面積約3200平方公尺，根據相關法規，僅能使用50％作為地下停車場建置基地面積，也就是1600平方公尺。新北市政府交通局停車管理科代理科長金肇安指出，地下停車場較好的狀態是一層可提供80到100個停車位，永康公園基地面積有限，初判一層僅能提供40個，為了效益，勢必要下挖到3層，使其足以提供120個停車位，愈往下挖、經費愈高，粗略計算將需花掉停管基金1億8千萬元，該案尚須專業詳細計算評估，預估3個月後可提出報告。

若以初估經費1億8千萬元建置120個停車位來看，平均每個停車位成本為150萬元。

廣告
  • 新北市議員李翁月娥（左二）今天邀集相關單位到蘆洲區永康公園了解增設地下停車場的可能性，現場也聚集了許多關心該案的社區民眾。（記者李雅雯攝）

    新北市議員李翁月娥（左二）今天邀集相關單位到蘆洲區永康公園了解增設地下停車場的可能性，現場也聚集了許多關心該案的社區民眾。（記者李雅雯攝）

  • 蘆洲區永康公園旁側就有個成功廣場停車場，設有147個停車位，民代、民眾反映「車位不夠」。（記者李雅雯攝）

    蘆洲區永康公園旁側就有個成功廣場停車場，設有147個停車位，民代、民眾反映「車位不夠」。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車位 地下停車場 永康公園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：新北永康公園增設地下停車場 初估將耗1.8億元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.