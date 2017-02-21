新北永康公園增設地下停車場 初估將耗1.8億元
2017-02-21 19:49
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區永康公園位於長安街上，該區塊屬於早期都市計畫發展地段，周邊多是舊型態公寓，各個建物並無附設住戶地下停車場，地方民眾、民代爭取利用停管基金建置永康公園地下停車場；交通局指出，該項提案尚須專業評估衡量，初估該案若要執行，至少將需花上經費1億8千萬元。
永康公園周邊店家林立、住宅眾多，屬於相當熱鬧的區塊；永康公園隔壁就有個成功廣場地下停車場，提供147個停車位，地方民眾、民代反映「實在是不敷使用」。
新北市議員李翁月娥今天邀集相關單位到永康公園了解現場狀況。李翁月娥表示，成功廣場地下停車場停車空間有限，仍有許多在地居民排不到月租車位，據悉排隊等候補的號碼牌已經拿到300多號，為了解決此窘境，爭取經費建置地下停車場。
永康公園基地面積約3200平方公尺，根據相關法規，僅能使用50％作為地下停車場建置基地面積，也就是1600平方公尺。新北市政府交通局停車管理科代理科長金肇安指出，地下停車場較好的狀態是一層可提供80到100個停車位，永康公園基地面積有限，初判一層僅能提供40個，為了效益，勢必要下挖到3層，使其足以提供120個停車位，愈往下挖、經費愈高，粗略計算將需花掉停管基金1億8千萬元，該案尚須專業詳細計算評估，預估3個月後可提出報告。
若以初估經費1億8千萬元建置120個停車位來看，平均每個停車位成本為150萬元。
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