停車格一位難求 引爆檢舉違停大戰

2017-02-21 19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯國小周邊停車格一位難求，附近北京里太原路巷弄居民找不到停車格，晚上違停紅線，住戶間天天上演檢舉大戰，引發鄰里糾紛，警方無奈開單也開到手軟被罵臭頭，里長蘇乙青和議沈佑蓮員也出面調停、喊話和貼警示，除了提醒民眾別違停，也呼籲市府解決停車問題。

北京里近兩週來常常引爆檢舉違停大戰，北屯國小旁太原路三段150巷的巷弄狹小，附近車位嚴重不足，住戶半夜將車輛違停路口紅線，想說隔天一早就會開走，沒想到遭人檢舉開單，氣得也檢舉整條巷弄違停車輛，就此風波愈演愈烈。

北京里長蘇乙青說，不少違停被開紅單的車主質問「為什麼大家都違規，只開我紅單！」又氣得檢舉附近巷弄違停車輛，違停檢舉範圍不斷擴大，從太原路150巷的巷弄擴展到進化北路的巷子，方圓200、300公尺的巷弄違停全被開單，警方接檢舉電話、開單到手軟，私下喊冤只要不影響交通不會主動開單，但是接到檢舉就得處理。

蘇乙青說，當地開發得早、巷弄小，又有北屯國小、北屯市場，嚴重停車位一位難求，民眾買了路邊停車格月票也是找不到停車位，最近的停車場是距離八百公尺遠、且只有60個停車格的天祥停車場，附近住戶違停違法，也是有苦衷，盼能規劃原稅務新村的大空地來停車。

住戶表示，曾經找停車位找了兩個小時找不到，才被迫違停，而且不時探頭注意有無妨害交通，仍被檢舉，最近檢舉大戰已經引發鄰里交惡，希望相關單位找出解決辦法。

議員沈佑蓮表示，北屯國小附近有北屯北京里、北屯里和北區崇德里超過2000戶，附近車位嚴重不足多年，將於本月24日會勘附近稅務新村3000坪空地，希望規劃停車場，解決停車困境，市府回應會評估。