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停車格一位難求 引爆檢舉違停大戰

2017-02-21  19:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯國小周邊停車格一位難求，附近北京里太原路巷弄居民找不到停車格，晚上違停紅線，住戶間天天上演檢舉大戰，引發鄰里糾紛，警方無奈開單也開到手軟被罵臭頭，里長蘇乙青和議沈佑蓮員也出面調停、喊話和貼警示，除了提醒民眾別違停，也呼籲市府解決停車問題。

北京里近兩週來常常引爆檢舉違停大戰，北屯國小旁太原路三段150巷的巷弄狹小，附近車位嚴重不足，住戶半夜將車輛違停路口紅線，想說隔天一早就會開走，沒想到遭人檢舉開單，氣得也檢舉整條巷弄違停車輛，就此風波愈演愈烈。

北京里長蘇乙青說，不少違停被開紅單的車主質問「為什麼大家都違規，只開我紅單！」又氣得檢舉附近巷弄違停車輛，違停檢舉範圍不斷擴大，從太原路150巷的巷弄擴展到進化北路的巷子，方圓200、300公尺的巷弄違停全被開單，警方接檢舉電話、開單到手軟，私下喊冤只要不影響交通不會主動開單，但是接到檢舉就得處理。

蘇乙青說，當地開發得早、巷弄小，又有北屯國小、北屯市場，嚴重停車位一位難求，民眾買了路邊停車格月票也是找不到停車位，最近的停車場是距離八百公尺遠、且只有60個停車格的天祥停車場，附近住戶違停違法，也是有苦衷，盼能規劃原稅務新村的大空地來停車。

住戶表示，曾經找停車位找了兩個小時找不到，才被迫違停，而且不時探頭注意有無妨害交通，仍被檢舉，最近檢舉大戰已經引發鄰里交惡，希望相關單位找出解決辦法。

議員沈佑蓮表示，北屯國小附近有北屯北京里、北屯里和北區崇德里超過2000戶，附近車位嚴重不足多年，將於本月24日會勘附近稅務新村3000坪空地，希望規劃停車場，解決停車困境，市府回應會評估。

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  • 太原路三段巷弄路口違停檢舉和開紅單嚴重，里長蘇乙青不但在牆上貼上警示也連忙勸告民眾。（記者蔡淑媛攝）

    太原路三段巷弄路口違停檢舉和開紅單嚴重，里長蘇乙青不但在牆上貼上警示也連忙勸告民眾。（記者蔡淑媛攝）

  • 里長蘇乙青和議沈佑蓮助理指出，太原路三段巷弄路口和附近路段違停近來引發一連串的檢舉和開紅單民怨。（記者蔡淑媛攝）

    里長蘇乙青和議沈佑蓮助理指出，太原路三段巷弄路口和附近路段違停近來引發一連串的檢舉和開紅單民怨。（記者蔡淑媛攝）

  • 太原路三段巷弄半夜紅線違停，近來上演檢舉開單大戰。（記者蔡淑媛攝）

    太原路三段巷弄半夜紅線違停，近來上演檢舉開單大戰。（記者蔡淑媛攝）

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