明年8月起推新住民語文課 北市小一生先來上

2017-02-21 21:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應中央的新南向政策與107課綱，台北市教育局推動本土語言教學，將新納入7種新住民語言，包括泰國、越南、柬埔寨等各國語言，從現行的閩南、客家、原住民語3種本土語，擴增到10種語言，將在107年8月1日起全面實施新住民語文課，從小一新生開辦，逐年擴大至小六生。

教育局長曾燦金今下午到博愛國小化身「說書人」，用閩南語講述民間故事，宣示本土語言的推動成果。曾燦金說，全球有6千多種語言，但平日使用的語言不到十分之一，許多母語慢慢在消失，據統計2週就有一種語言不見，因此要珍惜母語學習的機會，閩南、客語及原住民語教學實施多年，近年搭配新南向政策，國小將增加新住民語言課程，也希望延伸到國中。

教育局統計，105學年度新移民子女就讀國小人數，共有3024人。教育局科長劉姿君說，新增7種語言包括越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞及緬甸，納入課程之中，在開課前讓孩子選讀，今年8月部分學校先試辦，107年8月1日，全面從小一生實施，每週一節課，教局正在進行師資培訓與課程規劃。