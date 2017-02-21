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探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗

高市推動村落文化發展輔導團隊一探六龜隧道。（記者蘇福男攝）

2017-02-21  20:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕八八風災後，高市部分重建社區已逐漸找到在地特色，發展文化休閒產業，輔導團隊今天安排公所、社造人員至六龜、杉林踩線體驗。

高市推動村落文化發展輔導團隊今天由團長、樹德科大老師曾英敏率隊，分赴六龜、杉林社區踩線，首先由文武社區理事長李豐名導覽解說十八羅漢山、六龜隧道及九龍寶石文史和環境生態體驗。

隨後前往杉林大愛園區築夢新故鄉文化產業發展協會經營的餐廳，學做披薩DIY，並品嘗當地料理食材，一行人並參訪陽光杉林生態農場，由場主李孝生解說蜜蜂生態、養蜂人家的甘苦談，並教導學員如何辨識真假蜂蜜；學員並登上月光山劉桑山上小屋，試作酵素、農產品加工。

曾英敏表示，八八風災後，政府成立不少重建組織，但因時間短促，加上年輕人缺乏經驗，重建組織所剩無幾，她認為重建區好山好水，其實是有發展希望，但需要被鼓勵。

她說，文化休閒產業即結合在地自然景觀、生活文化、生態和社區資源，透過社區連結小農、串連在地產業，重建社區將可走出一片天。

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  • 高市推動村落文化發展輔導團隊今天安排公所、社造人員至六龜、杉林重建社區踩線體驗。（記者蘇福男攝）

    高市推動村落文化發展輔導團隊今天安排公所、社造人員至六龜、杉林重建社區踩線體驗。（記者蘇福男攝）

  • 築夢新故鄉文化產業發展協會在杉林大愛園區經營餐廳，並教導參訪者學做披薩DIY。（記者蘇福男攝）

    築夢新故鄉文化產業發展協會在杉林大愛園區經營餐廳，並教導參訪者學做披薩DIY。（記者蘇福男攝）

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