探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
2017-02-21 20:15
高市推動村落文化發展輔導團隊一探六龜隧道。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕八八風災後，高市部分重建社區已逐漸找到在地特色，發展文化休閒產業，輔導團隊今天安排公所、社造人員至六龜、杉林踩線體驗。
高市推動村落文化發展輔導團隊今天由團長、樹德科大老師曾英敏率隊，分赴六龜、杉林社區踩線，首先由文武社區理事長李豐名導覽解說十八羅漢山、六龜隧道及九龍寶石文史和環境生態體驗。
隨後前往杉林大愛園區築夢新故鄉文化產業發展協會經營的餐廳，學做披薩DIY，並品嘗當地料理食材，一行人並參訪陽光杉林生態農場，由場主李孝生解說蜜蜂生態、養蜂人家的甘苦談，並教導學員如何辨識真假蜂蜜；學員並登上月光山劉桑山上小屋，試作酵素、農產品加工。
曾英敏表示，八八風災後，政府成立不少重建組織，但因時間短促，加上年輕人缺乏經驗，重建組織所剩無幾，她認為重建區好山好水，其實是有發展希望，但需要被鼓勵。
她說，文化休閒產業即結合在地自然景觀、生活文化、生態和社區資源，透過社區連結小農、串連在地產業，重建社區將可走出一片天。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 六龜 杉林 觀光旅遊 青年村落文化行動計畫
生活‧本日最多瀏覽
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 睡眠充足才會瘦！專家：出現3種情況代表你睡覺品質很不好！
- 高市府放寬托兒措施設施補助 歡迎業者申請
- 探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- NBA》為何不執教？「戰神」艾佛森神回應
- 最高院法官位階 擬提升為特任官
- 周比蒼曝光15萬元借據 大姐譏：不可能，他很小氣
- 中國H7N9變種抗藥 恐無藥醫
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 冬山鄉圖露半球漫畫 被疑學童不宜
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- NFL》闖進別人家露GG 這名球員毀了
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 花蝴蝶認愛小13歲舞者 攜兒帶女出遊
- 世界先進擬配發現金股利3元
- 韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴
- 不信女兒會殺金正男 越南女嫌父：她連老鼠都怕！
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- 美國離奇車禍 父子迎頭對撞雙雙殞命
- CBA》爆打林志傑遭禁賽 翟曉川心有不甘
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 范冰冰發燒面容憔悴 網友驚呼：生病都很美
- 高鐵車廂大行李放置區不足 旅客怨
- 景氣走揚 長榮集團今年營收上看3000億
- 情侶鬧分手醋男欲討交往費 警界網紅出面化解
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 生醫園區滿租 將建第2大樓
- 葉匡時自爆遭外交部刪除言論 實為誤會一場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Assets committee to probe CYC-KMT ties
- 曹佑寧雙重人格 閉關3個月模擬
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 省小錢月賺34萬？ 周比蒼遭爆刪減乘客保費
- NBA》灰狼尋求控衛 找尼克討希總愛將羅斯
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 海豚灣童星組幫派 不起訴
- 小米新品登台 英華達鴻海毅嘉受惠
- 手機嗆情敵「妳離開他，我才救他」 邱女遺棄罪重判
- 大聯大子公司友尚 擬4月起分割移轉德儀產品線給世平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：探山洞、做披薩 高雄重建區文化休閒鮮體驗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分