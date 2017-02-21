禽品禁運管不著 南投「金雞」移往高雄展出

南投縣燈會主燈「吉鳴春曉」的金雞造型，燈會結束後仍十分搶手，在完成拆解、整理後，將運往高雄展出。（記者謝介裕攝）

2017-02-21 20:21

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說「雞」在禽流感疫情期間禁運?至少南投縣燈會主燈「吉鳴春曉」的金雞便不受限，今拆解、整理後，將運往高雄展出，面對網路戲稱：「金雞，太犯規，怎可上路?」，縣府幽默表示，只能說南投燈會太紅，連帶「金雞」也變得搶手，但強調，金雞並非真雞，縣府仍會加強禽品稽查工作，確保大家健康。

南投燈會展出的大小花燈約有1000座，為期1個月的燈會，在19日結束後，花燈何去何從?也備受各界關注，縣府表示，原則上，誰贊助就由誰收回，從學校、公所迄民間團體都是如此，唯有縣府所有的金雞造型的主燈例外。

縣府觀光處長王源鍾指出，以「吉鳴春曉」為主題的金雞，高約15公尺，背景則是台灣第1高峰玉山，且搭配360度旋轉的底座，更顯得氣勢磅礡，燈會未結束前，便有高雄與日本方面的團體希望縣府出借該主燈，經各方面考量，最後決定出借給高雄民間團體辦理小型燈會展之用。